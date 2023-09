Restaurantketen Domino's gaat viraal met grap over doelpuntendroogte Chelsea

Maandag, 25 september 2023 om 13:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:48

Chelsea kent momenteel de slechtste seizoenstart sinds 1978. The Blues wisten uit de eerste zes competitieduels pas vijf punten te pakken en staan daarmee op een uiterst teleurstellende veertiende plaats in de Premier League. Chelsea kocht deze zomer voor meer dan 450 (!) miljoen aan nieuwe spelers, maar een geoliede machine heeft manager Mauricio Pochettino er dus nog niet van weten te maken.

Zondag stelden de Londenaren andermaal teleur. Op het eigen Stamford Bridge werd met 0-1 verloren van Aston Villa. Het was de derde competitiewedstrijd op rij dat Chelsea het net niet wist te vinden. De doelpuntendroogte en slechte prestaties zijn voor Domino’s reden om de gevallen topclub op de hak te nemen. “We hebben ongeveer 852.609 pizza's bezorgd sinds Chelsea voor het laatst wist te scoren”, schreef de restaurantketen op X, voorheen Twitter. De post is inmiddels al meer dan 5 miljoen keer gelezen.