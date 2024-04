Rensch en Akpom redden punt voor Ajax na rode kaart voor Bergwijn

Ajax heeft woensdagavond ternauwernood een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Amsterdammers kwamen op voorsprong dankzij een goal van Devyne Rensch, maar door een rode kaart voor Steven Bergwijn kwam Ajax in de problemen. Julian Baas (penalty) en Lazaros Lamprou leken Excelsior aan een zege te helpen, maar Chuba Akpom tikte vlak voor tijd na een uitstekende actie van Rensch de gelijkmaker binnen: 2-2. Ajax behoudt de cruciale plek vijf in de Eredivisie, maar kan die deze speelronde kwijtraken aan NEC. Excelsior baalt verschrikkelijk van het uit handen geven van de zege en blijft op de vijftiende plek in degradatiezorgen.

John van 't Schip switchte terug van het 5-3-2-systeem naar 4-3-3, waarmee Ajax in de tweede helft had afgerekend met FC Twente. Branco van den Boomen raakte zijn basisplaats kwijt aan Sivert Mannsverk.

In de twaalfde minuut zorgde Mika Godts voor het eerste gevaar. De buitenspeler van Ajax, die op rechts stond geposteerd, zette een indrukwekkende dribbel in richting het doel van Stijn van Gassel. Godts stuitte vanuit een lastige hoek op de keeper van Excelsior.

Excelsior deed direct daarna van zich spreken met een nog grotere kans voor Baas. De middenvelder werd totaal over het hoofd gezien en kon in alle vrijheid uithalen, maar schoot recht op Ajax-doelman Gerónimo Rulli.

In de 27ste minuut kwam Ajax op voorsprong. Een lage voorzet van Kenneth Taylor kwam terecht bij Rensch, die met links aannam en met rechts vernietigend binnenschoot: 1-0.

Vijf minuten daarna kantelde de wedstrijd volledig door het meest besproken moment van de wedstrijd. Mimeirhel Benita dreigde in kansrijke positie in balbezit te komen in het strafschopgebied bij Ajax, totdat Bergwijn de rechtsback van Excelsior licht vasthield.

Sander van der Eijk gaf direct een penalty, maar werd na een minutenlange VAR-check naar de zijlijn geroepen. Daar kwam de scheidsrechter blijkbaar tot de conclusie dat Benita een doorgebroken speler vormde. Bergwijn deed geen poging om de bal te spelen en dus volgde rood voor de aanvoerder van Ajax.

De penalty werd feilloos binnengeschoten door Baas: 1-1. Tot overmaat van ramp voor Ajax moest Brian Brobbey zich vlak voor rust laten vervangen, naar alle waarschijnlijkheid vanwege een blessure. De spits was net terug van hamstringproblemen.

Acht minuten na rust kwam Excelsior op voorsprong. Een perfecte voorzet van Goudmijn belandde op het hoofd bij Lazaros Lamprou, die Rulli kansloos liet met zijn kopbal: 1-2.

In ondertal had Ajax moeite om grote druk op Excelsior te creëren, al kreeg Taylor twee goede kansen. In de 72ste minuut schoot de middenvelder uit een lastige hoek vrij ver over, vlak voor tijd kopte Taylor de bal tegen de lat.

Een individuele actie van Rensch leverde Ajax in de 89ste minuut een punt op. De rechtsback stoomde met de bal aan de voet knap op richting Van Gassel, die het schot van Rensch keerde. In de rebound reageerde Akpom uiterst alert met een intikker: 2-2.

