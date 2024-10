René van der Gijp ontgoocheld na uitspraken Marco van Basten: 'Zo scheef allemaal in dat hoofd'

René van der Gijp begrijpt niets van de uitspraken van Marco van Basten. De voormalig Gouden Bal-winnaar zei vorige week bij Rondo dat Brian Brobbey 'geen trek' had in zijn hulp. Maandagavond beweerde John van 't Schip bij Rondo heel iets anders.

Daar zei Van 't Schip dat hij en Brobbey wel degelijk welwillend hadden gestaan over de hulp van Van Basten. "Marco had toen ook al opbouwende kritiek in de eerste paar weken dat ik bezig was bij Ajax. Toen heb ik Brian gevraagd, voordat ik Marco zou bellen: 'Zou je met Marco willen praten?'", zo vertelde de Ajax-trainer van vorig seizoen.

"Brian zei: 'Ja, ik heb wel zin om met Marco te praten.' Ik heb dat aan Marco gevraagd. Ik heb via WhatsApp gevraagd of hij met Brian om tafel wilde, waarop Marco stuurde: 'Nee, ik heb geen zin.' Vier, vijf weken later heeft Marco alsnog gezegd: 'Ik wil toch wel met Brian praten.'"

Van Basten koppelde daar echter direct de nodige voorwaarden aan. Van 't Schip citeert: "'Dat moet dan wel in mijn gebouw. In het clubhuis, geen pers, geen makelaars, geen vriendjes en geen familie, en ik ga het niet te veel over voetbal hebben'." Voor Van 't Schip 'hoefde het op die wijze' niet.

Reactie Van der Gijp

Bij Vandaag Inside was het Rondo-fragment onderwerp van gesprek. "Onder zijn voorwaarden…”, zo verwijst de verbouwereerde analyticus naar de woorden van Van Basten. "Je hebt ook Brobbey, hè? Mag Brobbey ook nog iets te vertellen hebben? Waar zijn we nou mee bezig joh? Zo scheef allemaal in dat hoofd.”

Wilfred Genee vraagt zich af waarom Van Basten loog over de gang van zaken. "Dat is heel raar", vindt ook Johan Derksen. "Ik zou het niet gek vinden als Van Basten de helpende hand gaat uitsteken naar Brobbey, want die jongen die tobt."

Brobbey kent tot dusver een lastig Eredivisie-seizoen. De fysiek sterke spits heeft moeite met scoren en wist nog steeds geen enkele competitietreffer te noteren. Woensdagavond krijgt de aanvalsleider een nieuwe kans, als Ajax het in De Kuip opneemt tegen Feyenoord.