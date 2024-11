René van der Gijp maakt totaal gehakt van Ajax Legends

René van der Gijp vond de wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends (2-1) die zondag gespeeld werd in de Johan Cruijff ArenA niet interessant. De oud-rechtsbuiten gelooft niet dat het publiek plezier is gedaan met de wedstrijd ter ere van het 125-jarig bestaan van Ajax.

“Eigenlijk moet je dit niet willen", zegt Van der Gijp in Vandaag Inside over de benefietwedstrijd.

In de talkshow worden beelden getoond van de speech die Louis van Gaal als trainer van de Ajax Legends voorafgaand gaf. "Vanavond worden jij en ik beoordeeld op hoe wij spelen", zei Van Gaal. "En jullie hebben allemaal een imago. En dat imago kan je in één wedstrijd verspelen. Met Ajax heb ik nog nooit verloren van Real Madrid. Ik hoop dat ik na vanavond nog steeds die trainer ben."

“Die man heeft dus veertig jaar lang deze onzin staan verkondingen in kleedkamers”, reageert Van der Gijp op de beelden. "En nu zit hij dat voor het bejaardencentrum te doen", zegt Johan Derksen.

Wie ontbrak bij de Ajax Legends was Marco van Basten. De drievoudig Ballon d'Or-winnaar gaf zondag op Ziggo Sport aan geen trek te hebben in dit soort wedstrijden. "Nee, nee. Pff", verzuchtte Van Basten. "Ik heb last van mijn lichaam, dus dan vind ik het niet leuk."

"Ik ben het roerend met Van Basten eens”, geeft Van der Gijp aan. "Eigenlijk moet je dit niet willen. Als je op die leeftijd nog wil voetballen, moet je het op het strand of in het donker doen. Daar moeten geen andere mensen kennis van nemen."