Marco van Basten ontbrak bij duel Ajax Legends en komt kort daarna met hele zure reactie

Marco van Basten heeft zondag bij Ziggo Sport tekst en uitleg gegeven over waarom hij niet aanwezig was bij het benefietduel tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends. Die wonnen de Amsterdammers overigens met 2-1.

Van Basten is zondagmiddag te gast bij de betaalzender om de Nations League-wedstrijden van die avond van analyse en verslag te voorzien. Bas van Veenendaal, presentator bij Ziggo Sport, opent het programma.

"Zo gaan we van de Ajax Legends naar de Nations League", begint Van Veenendaal. "Er is één Ajax Legend heel blij dat hij ontbrak, had je geen zin om te voetballen, Marco?", vraagt de presentator aan zijn enige tafelgenoot.

Van Basten antwoordt resoluut. "Nee, nee. Pff", zucht de aanvaller, die tijdens zijn actieve en bijzonder succesvolle spelerscarrière gekweld werd door blessures. "Ik heb last van mijn lichaam, dus dan vind ik het niet leuk."

"Of ik het dan nog wel leuk vind om naar anderen te kijken? Nou, nee, daar word ik ook niet heel vrolijk van moet ik zeggen", is de voormalig Gouden Bal-winnaar eerlijk. Van Basten snapt niet dat het benefietduel voor alle aanwezige toeschouwers wed afgewerkt in de Johan Cruijff Arena.

"Ik vind dat soort dingen leuk als je een partijtje onderling speelt, maar dat moet je niet in het stadion doen", oordeelt de analyticus. "Het zit wel vol mensen", constateert Van Veenendaal.

"Nou ja, oké, prima. Dat is hun recht. Maar ik word er niet heel warm van", herhaalt hij zijn standpunt ten aanzien van het jublieumduel. Dat Ajax terugkeert naar het klassieke logo, hetgeen zondagmorgen bekend werd gemaakt door de Amsterdammers, doet Van Basten ook niet veel.

"Dat zou me ook een beetje een worst zijn", is de topspits van weleer eerlijk. "Ik bedoel: dat nieuwe logo was prima, dat oude logo was prima. Tsja", besluit hij vertwijfeld.