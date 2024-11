René van der Gijp genoot donderdag van Nederlander: 'Zo, die was goed man! Jeminee'

René van der Gijp is onder de indruk van het spel van Sven Mijnans in het Europa League-duel van AZ met Fenerbahçe. Dat vertelt hij bij Vandaag Inside. AZ won in eigen huis knap van de ploeg van trainer José Mourinho: 3-1.

AZ boekte donderdag voor het eerst sinds eind september weer eens een zege. Door goals van Ro-Zangelo Daal, Kees Smit en Denso Kasius werd Fenerbahçe met 3-1 verslagen. Bovendien keerde doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro een penalty.

Van der Gijp is onder de indruk van de prestatie en de spelers van de Alkmaarders. “We kunnen wel zeggen dat het een keer een jaartje wat minder is, maar ze halen toch altijd leuke spelertjes. Ook de jongens uit de jeugd.”

Toch is er één speler die donderdag volgens Van der Gijp echt uitblonk. “Die nummer tien speelde goed, hè? Die Mijnans, die hebben ze van Sparta gehaald. Zo, die was goed man! Jeminee.”

De analist vindt dat AZ het op gebied van scouting uitstekend doet. “Dat doen ze goed, joh. Ze haalden toen toch ook een keer zo’n linksback, en die verkochten ze een jaar later weer. Kerkez.”

Johan Derksen is het met zijn tafelgenoot eens. “Dat was AZ. Iedereen die ging de hele wereld over om te scouten, en zij gingen heel slim in de Eerste Divisie kijken, waar wel eens af en toe een talentje loopt.”

Door de zege staat AZ nu zeventiende op de Europa League-ranglijst. Na vier duels heeft de ploeg van trainer Maarten Martens zes punten.