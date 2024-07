Remko Pasveer lijkt sneertje uit te delen naar zijn vorige trainer bij Ajax

Remko Pasveer is blij met de nipte overwinning bij de opening van het seizoen met Ajax. De veertigjarige keeper geeft toe dat hij onwennig begon in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina (1-0), maar koestert na afloop vooral het resultaat en de nul.

Ajax speelde niet overtuigend, maar won dankzij een late rake kopbal van Branco van den Boomen. "We hebben goede fases gehad, maar ook mindere", zegt Pasveer tegenover Ziggo Sport. "Dat is denk ik inherent aan het beginnen aan een nieuw seizoen en een nieuwe trainer, nieuwe ideeën. Fysiek moeten we in het seizoen groeien. Het is natuurlijk nog vrij kort in de voorbereiding."

Pasveer is voorlopig de eerste keeper onder Francesco Farioli. "Aan de ene kant ben ik natuurlijk verrast, aan de andere kant weet ik ook wat er voor doe en laat, en hoe ik met het team bezig ben. Ik ben natuurlijk blij dat ik speel, dat is wel waar je het voor doet. Als ik bij een club zit, wil ik er ook alles aan doen om te spelen."

Ajax had het niet makkelijk tegen Vojvodina. "Het begin was wat onrustig", zegt Pasveer, die van verslaggever Sam van Royen te horen krijgt dat dat ook aan de keeper lag. Pasveer begon met twee verkeerde passes en kwam met de schrik vrij. "Eens. Het was even wennen. Het mag niet gebeuren. Al met al hebben we de nul gehouden."

Pasveer weet niet of hij eerste keus blijft. "Het is aan de trainer, maar ik doe mijn best voor Ajax. Wat de trainer heeft gezegd? Niks. We hebben daar niet over gesproken. Ik moet gewoon zorgen dat ik scherp blijf."

Afgelopen seizoen beklaagde Pasveer zich openlijk over het gebrek aan topsportmentaliteit bij het huidige Ajax. De keeper, die een sneertje uit lijkt te delen naar zijn vorige trainers John van 't Schip en Maurice Steijn, vindt de situatie deze zomer anders. "Er is heel veel veranderd, maar dat komt ook door de staf. Ik vind dat we een goede staf hebben, die heel veel energie brengt en heel aanwezig is op trainingen. Ze zijn veeleisend."

Pasveer krijgt de voorkeur boven Diant Ramaj, maar zijn relatie met de Kosovaars-Duitse keeper is niet veranderd. "Ik merk niks aan hem. Hij traint gewoon normaal en is gewoon normaal naar mij toe. Dat heb ik ook gedaan toen ik op de bank zat. Dit is ook het lot van een keeper."

