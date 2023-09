Reiziger maakt eerste opstelling als bondscoach van Jong Oranje bekend

Vrijdag, 8 september 2023 om 17:20 • Wessel Antes • Laatste update: 17:42

Michael Reiziger heeft zijn eerste opstelling als bondscoach van Jong Oranje wereldkundig gemaakt. De vijftigjarige oefenmeester uit Amstelveen geeft in het Mandemakers Stadion zeven spelers de kans om hun basisdebuut te maken in het Nederlandse beloftenelftal. Onder meer PSV'er Isaac Babadi en AZ-aanvaller Ruben van Bommel mogen direct starten. Ajacied Devyne Rensch is de kersverse aanvoerder van Jong Oranje. De wedstrijd begint vrijdagavond om 18:30 uur en is live te zien op ESPN.

Onder de lat krijgt doelman Calvin Raatsie (FC Utrecht) de voorkeur boven Hugo Wentges (ADO Den Haag) en Dani van den Heuvel (Leeds United). Voor zich ziet de doelman een defensie met Rensch, Rav van den Berg, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine. Hato behoort tot een van de acht basisdebutanten bij Jong Oranje vrijdag. Het middenveld wordt gevormd door Dirk Proper, Babadi en Kenneth Taylor. Ryan Gravenberch werd door Reiziger opgeroepen voor deze interlandperiode, maar heeft afgezegd vanwege zijn transfer naar Liverpool.

Voorin kiest Reiziger voor Sontje Hansen, Emmanuel Emegha en Van Bommel. Brian Brobbey heeft zich vanwege een blessure niet gemeld in Zeist deze week. Mocht de kersverse bondscoach van Jong Oranje nog iets moeten forceren tegen Moldavië, zal hij dat moeten doen met wisselspelers Noah Ohio en Million Manhoef. Verder zitten Youri Regeer, Youri Baas, Finn van Breemen, Ki-Jana Hoever, Fedde de Jong en Calvin Twigt nog op de bank.

Jong Oranje start in Waalwijk aan de EK-kwalificatiecyclus richting het EK 2025 in Slowakije. Na de wedstrijd van vrijdag tegen de leeftijdsgenoten uit Moldavië reist het team van Reiziger af naar Macedonië. Dinsdagmiddag om 15:30 uur wacht daar het tweede kwalificatieduel van deze interlandperiode. Tijdens het jeugd-EK van 2021 in Hongarije en Slovenië werd Jong Oranje in de halve finale uitgeschakeld door Duitsland (1-2). Florian Wirtz deed de Nederlandse talenten destijds met twee treffers de das om.

Opstelling Jong Oranje: Raatsie; Rensch, Van den Berg, Hato, Salah-Eddine; Proper, Babadi, Taylor; Hansen, Emegha, Van Bommel.

Opstelling Jong Moldavie: n.n.b.