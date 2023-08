Reijnders mogelijk niet de enige Nederlander die aan de slag gaat bij AC Milan

Zondag, 6 augustus 2023 om 19:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:48

Marten de Roon staat mogelijk voor een fraaie overstap binnen de Serie A. AC Milan weet namelijk dat Rade Krunic de club mogelijk deze zomer nog verlaat, waardoor het zijn ogen heeft laten vallen op De Roon. Dat meldt Relevo. Van concrete interesse in de Atalanta-middenvelder is vooralsnog geen sprake. Dat heeft alles te maken met de vooralsnog moeizame onderhandelingen tussen Milan en Fenerbahçe over Krunic.

De Roon heeft nog een contract tot medio 2024 in Bergamo en gezien zijn relatief hoge leeftijd (32), is het de verwachting dat Atalanta niet al te hoog in de boom zal zitten betreffende de transfersom. De Oranje-international zou acht à tien miljoen euro moeten kosten. Hoe De Roon zelf tegenover een mogelijke transfer staat, is vooralsnog onbekend. De geboren Zwijndrechter is een gewaardeerde kracht onder trainer Gian Piero Gasperini en speelde al 299 officiële duels voor de club.

Bij Milan kreeg de 29-jarige Krunic, die nog tot medio 2025 vastligt, afgelopen seizoen een belangrijke rol toebedeeld. Na het wegvallen van Ismaël Bennacer, die door een zware knieblessure de rest van het kalenderjaar moet toekijken, nam Krunic de plek van de Algerijn in. Krunic staat echter in de nadrukkelijke belangstelling van Fenerbahçe, dat de Bosniër naar verluidt een niet te weigeren voorstel heeft gedaan. Krunic staat open voor een vertrek naar Istanbul, maar Milan is vooralsnog ontevreden met het bod van de Turkse topclub. Fenerbahçe biedt vijf miljoen euro, terwijl de Italianen het dubbele willen toucheren.

Mocht het alsnog van een transfer voor Krunic komen, dan kan De Roon volgens Relevo een telefoontje uit Milaan verwachten. Als De Roon inderdaad naar San Siro trekt, dan wordt hij de tweede Nederlandse zomeraankoop van i Rossoneri. Eerder werd ook Tijjani Reijnders overgenomen van AZ. Ook Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah en Tommaso Pobega kunnen centraal op het middenveld uit de voeten.