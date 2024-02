Regering eist uitleg rond gehate Messi; woeste fan geeft high-kick op poster

Lionel Messi is niet langer geliefd in Hong Kong. De Argentijnse superster had in een vriendschappelijk duel met een All-Star-elftal van Hong Kong in actie moeten komen, maar hij bleef negentig minuten lang op de bank. Het leidde tot veel woede bij de 40.000 fans én de regering, die nu uitleg eisen van clubeigenaar David Beckham, zo melden lokale media.

Volgens Kevin Yeung, Hongkongs minister voor cultuur, sport en toerisme, was het een contractuele afspraak tussen Inter Miami en de overheid dat Messi zou spelen. De lokale bevolking betaalde tenslotte circa honderd euro voor een entreebewijs.

?? A Chinese man flykicks Messi's head off a poster. Don't believe what the media say, Messi is NOT wanted in Hong Kong! pic.twitter.com/bKDHRWgY9C — LLF (@laligafrauds) February 5, 2024

De minister geeft maandag op een persconferentie aan dat veel mensen zich hebben gemeld bij de overheid om geld terug te eisen. De regering heeft tenslotte een subsidie betaald aan de organisator, Tatler Asia.

In de voorwaarden van de lucratieve afspraken rond het oefenduel stond dat Messi minimaal 45 speelminuten op het veld zou staan, maar hij kwam helemaal niet in actie. Pas tien minuten voor het eindsignaal kregen de aanwezige fans te horen dat hij vanwege een hamstringblessure helemaal niet meer zou spelen.

Het publiek reageerde woest op het bericht dat werd omgeroepen. Beelden gaan rond op het internet waarop te zien is dat Messi wordt uitgejoeld door de boze fans en dat marketingmateriaal van de Argentijnse aanvaller gesloopt wordt.

Minister Yeung eist nu uitleg van de organiserende partij, die de twee miljoen euro subsidie voorlopig lijkt te kunnen vergeten. “We hebben meteen alternatieven voorgesteld: dat Messi op het veld zou verschijnen, het publiek zou begroeten en een beker in ontvangst zou nemen”, verontschuldigt Yeung zich nog tijdens het persmoment.

Ook de organisator komt met een korte reactie, al lijkt de Tatler Asia de hand niet in eigen boezem te steken. “Tatler Asia betreurt ten zeerste het teleurstellende einde van wat een topevenement was."

