Reden voor afmelden Couhaib Driouech onthuld: 'Daarom is hij nu niet beschikbaar'

Rik Elfrink heeft de keuze van Couhaib Driouech om niet te spelen voor Jong Oranje verduidelijkt. De aanvaller van PSV zou bij de selectie zitten voor de duels met Jong Slowakije en Jong Engeland, maar de aanvaller van PSV heeft zich afgemeld.

Driouech, die voor het eerst werd opgeroepen door bondscoach Michael Reiziger, is niet speelgerechtigd. Driouech heeft voor het Marokkaanse elftal Onder 23 bindende wedstrijden gespeeld, waardoor er een formele en bindende overschrijfprocedure nodig is om hem voor een Nederlands vertegenwoordigend elftal te laten uitkomen.

Omdat Jong Oranje oefenduels op het programma heeft staan in november - en geen officiële wedstrijden - was de aanname dat zo'n procedure niet nodig was. Nu blijkt dat dit toch zo is, heeft Driouech besloten om zich op dit moment niet beschikbaar te stellen.

Elfrink meldt nu in het Eindhovens Dagblad dat het moment voor Driouech te vroeg komt om te beslissen of hij zijn interlands voor Marokko of Nederland wil spelen. Als hij nu besluit mee te doen met Jong Oranje en het papierwerk wordt geregeld, dan kan hij niet meer voor Marokko uitkomen in de toekomst.

“Het idee was dat de vriendschappelijke interlands geen reden vormden om voor een nationaliteitswijziging te gaan”, zegt zaakwaarnemer Anass El Ghouche over Driouech in gesprek met het ED.

“Couhaib vond het een eer om uitgenodigd te worden voor Jong Oranje en was daar verguld mee. Nu blijkt dat het toch een definitieve keuze zou zijn. Daarom is hij nu niet beschikbaar”, aldus El Ghouche.

Driouech speelde negen interlands voor Jong Marokko, al kwam hij nog niet tot scoren. Bij Marokko zou hij samen kunnen spelen met ploeggenoot Ismael Saibari.