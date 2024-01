â€˜Real verzoekt toptarget om contract bij huidige club niet te verlengenâ€™

‘Real verzoekt toptarget om contract bij huidige club niet te verlengen’

Real Madrid gaat serieus werk maken van de komst van Alphonso Davies, zo meldt Sky Sport. Terwijl Bayern München achter de schermen druk is met een contractverlenging voor de 23-jarige verdediger, dringt de Koninklijke er bij de Canadees juist op aan om niet te verlengen.

De Duitse tak van Sky Sport weet dinsdag te melden dat Real een duidelijk voorstel heeft neergelegd bij Davies. Meesterscout Juni Calafat zou het target bovendien duidelijk hebben gemaakt dat hij zijn contract bij Bayern niet mag verlengen.

Davies heeft nog een contract tot medio 2025 bij Bayern. De Duitse recordkampioen ziet hem graag langer blijven, maar hikt aan tegen de hoge salariseisen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Sky Sport eist Davies tussen de tien en dertien miljoen euro per jaar, een bedrag waar Bayern niet aan wil voldoen.

Davies denkt na over zijn toekomst, zo klinkt het, maar lijkt zich goed te voelen in het zuiden van Duitsland. Indien hij zijn contract niet verlengt bij Bayern, ligt een verkoop in de zomer in de lijn der verwachtingen. Real loert op dat laatste.

Bayern wil Davies onder geen beding verkopen, zo benadrukte president Herbert Hainer in november. "Het is een van de beste linksbacks ter wereld en hij staat bij ons tot 2025 onder contract. We willen hem graag behouden en hopen dat hij ons trouw blijft."

Davies begeeft zich ongeveer in dezelfde situatie als Jude Bellingham eerder, analyseerde Marca onlangs. De aanvallende middenvelder kon bij andere clubs meer verdienen, maar koos er bewust voor om Borussia Dortmund in te ruilen voor Real. Bij de Koninklijke hoopt men dat Davies dezelfde afweging maakt.

Davies is in ieder geval een toptarget voor de grootmacht uit Madrid. Als Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland niet zo prominent in beeld waren geweest, dan was er waarschijnlijk al veel meer werk gemaakt van de komst van de linksback, zo klinkt het vanuit de Spaanse hoofdstad.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties