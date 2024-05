Mauricio Pochettino vertrekt zeer verrassend per direct bij Chelsea

Mauricio Pochettino is niet langer de hoofdtrainer van Chelsea, zo meldt de club dinsdagavond. Beide partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. The Blues kenden een wisselvallig eerste seizoen onder leiding van Pochettino en de Argentijn zal dus niet nog een jaar voor de groep staan in Londen.

Die beslissing is het gevolg van een gesprek dat Pochettino dinsdag met de clubleiding van Chelsea voerde. Het betrof een seizoensevaluatie, waarin dus de conclusie is getrokken dat een langere samenwerking niet wenselijk is.

Chelsea eindigde het Premier League-seizoen als nummer zes, waardoor het na de zomer actief is in de Conference League. De werkgever van onder meer ex-PSV'er Noni Madueke had een achterstand van vijf punten op de Champions League-plekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De zesde plek was voor Chelsea het maximaal haalbare, aangezien de Londenaren een dramatische eerste seizoenshelft kenden. Sinds de winterstop vergaat het Chelsea beter en in de laatste maanden klom het van plaats tien dus subtop in.

Pochettino was bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van de Londense ploeg. Hij was de opvolger van Graham Potter, die april 2023 door Chelsea werd ontslagen. Tussen de aanstelling van Pochettino en de aan Feyenoord en Ajax gelinkte trainer was Frank Lampard op interim-basis de oefenmeester op Stamford Bridge.

The Telegraph weet dinsdag al een aantal namen te noemen die mogelijk de opvolger van Poch worden. Zo zouden Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart), Míchel (Girona), Kieran McKenna (Ipswich Town) en Enzo Maresca (Leicester City) in beeld kunnen komen.

Die trainers zouden namelijk in de profielschets die Chelsea heeft opgesteld passen. Volgens diezelfde krant is Todd Boehly, eigenaar van de club, op zoek naar een 'jonge en progressieve' coach.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties