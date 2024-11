Real Madrid weet het zeker: deze verdediger moet de blessure van Éder Militão opvangen

Real Madrid moet op zoek naar een vervanger voor de geblesseerde Éder Militão. De Braziliaan scheurde zaterdag tegen Osasuna zijn kruisband. De Spaanse topclub heeft volgens Relevo al een topdoelwit geïdentificeerd.

Vanwege een corner voor Real bevond Militão zich in het vijandelijke strafschopgebied. De corner werd kort genomen, waarna Vinícius Júnior een voorzet gaf. Militão bewoog richting de bal, maar leek te blijven haken in het gras.

Hij ging meteen naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Na enkele minuten kon de Braziliaan per brancard het veld verlaten, terwijl hij zichtbaar ontroerd was.

Nu blijkt dat hij zijn voorste kruisband volledig heeft afgescheurd. Tevens is er schade aan zijn meniscus vastgesteld. Zeer waarschijnlijk is zijn seizoen daardoor ten einde, al kan Real Madrid dat nog niet bevestigen.

Vorig jaar scheurde Militão zijn kruisband ook al. Dat gebeurde tijdens de eerste LaLiga-wedstrijd van het seizoen, tegen Athletic Club. Overigens was dat zijn andere knie.

Los Blancos wil in de winter een vervanger aantrekken voor de geblesseerde Braziliaan. Aymeric Laporte zou hoog op het lijstje staan bij de Spaanse topclub, zo meldt de Spaanse krant Relevo. Real ziet in Laporte een voetballer die onmiddellijk presteert, zoals recent te zien was toen de verdediger met Spanje het EK won.

Daarnaast heeft Laporte de Spaanse nationaliteit en zijn profiel als linksbenige centrale verdediger, die beschikt over genoeg voetballend vermogen, spreekt De Koninklijke aan. Dat type speler mist de club sinds de blessure van David Alaba.

Een vertrek van Laporte bij Al-Nassr zal niet zonder horten en stoten gaan, vermoeden ze bij Real. Vandaar dat de club ook Castello Lukeba van RB Leipzig in de gaten houdt. De Fransman zou al sinds zijn tijd bij Olympique Lyon op de radar staan. De linkspoot heeft echter een contract tot 2029, met daarin een afkoopsom van negentig miljoen euro.