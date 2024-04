Real Madrid verslaat Man City na strafschoppen en staat in halve finale CL

Real Madrid heeft de halve finales van de Champions League bereikt. Na de 3-3 in Santiago Bernabéu vorige week, werd het in het Etihad Stadium na 120 minuten voetbal 1-1. Rodrygo zorgde voor een vroege voorsprong namens de Koninklijke. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Kevin De Bruyne de gelijkmaker. Na een doelpuntloze verlenging trok Real Madrid in de strafschoppenserie uiteindelijk aan het langste eind.

Deze editie tussen de twee Europese grootmachten begon voorzichtig, waarbij we tien minuten moesten wachten op het eerste schot. Na een lange aanval van Real Madrid was het Eduardo Camavinga die Ederson voor het eerst testte. Een minuut later werd de Braziliaanse doelman echter alsnog verschalkt.

Een hoge, lange bal werd door Jude Bellingham geweldig uit de lucht geplukt, waardoor de Madrilenen snel door konden voetballen en er ruimte achter de verdediging van Manchester City kwam te liggen. Vinicius Júnior dook in die ruimte en legde knap terug op Rodrygo. Zijn eerste inzet werd nog knap gekeerd door Ederson, maar via het lichaam van de doelman kwam de bal perfect terug voor de voeten van de vlugge aanvaller, die vervolgens koeltjes kon binnentikken: 0-1.

Daarna gooide Manchester City het tempo omhoog en creëerde het meerdere kansen. Erling Braut Haaland was heel dichtbij met een kopbal tegen de lat en De Bruyne testte met een snoeihard afstandsschot keeper Andriy Lunin, die de inzet van de Belg fraai langs het doel tikte. Real Madrid bleef ondertussen loeren op een snelle omschakeling, maar kwam er nauwelijks meer aan te pas.

Manchester City voerde het tempo en de druk richting het doel van Lunin na rust verder op, waarbij Jack Grealish met een harde volley de doelman trof. Even later zorgde Nacho Fernández voor een hachelijk moment voor het eigen doel na miscommunicatie met Lunin, maar kon hij de bal zelf nog net voor de doellijn en de instormende Haaland weghalen. Pep Guardiola merkte dat de tijd steeds meer begon te dringen en bracht Jérémy Doku binnen de lijnen voor Grealish.

Die wissel wierp zijn vruchten af. Doku ging een kwartier voor tijd buitenom bij Carvajal en gaf een voorzet, die zeer zwak werd verwerkt door Antonio Rüdiger. De bal kwam voor de voeten van De Bruyne, die niet nadacht en de bal hoog tegen de touwen schoot: 1-1. Een minuut later was de Belg ook nog dicht bij zijn tweede treffer, ware het niet dat Lunin net een vingertop tegen de bal kon krijgen.

Manchester City bleef ook in de slotfase aanvallen en creëerde zo nog enkele enorme kansen. Een teruggetrokken bal vanaf links kwam wederom voor de voeten van De Bruyne, maar deze keer jaagde hij de bal over het doel. In de reguliere speeltijd kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor het net als twee seizoenen geleden uitdraaide op een verlenging.

In die verlenging bleef het spelbeeld exact hetzelfde, met Manchester City dat de vijandelijke zestien omsingelde en op zoek ging naar een doorbraak. De grootste kans was echter voor de bezoekers. Een voorzet van invaller Brahim Diaz kwam terecht bij Rüdiger, die van dichtbij met links wild over schoot.

In het restant van de verlenging kregen beide ploegen het niet meer voor elkaar om kansen bij elkaar te voetballen en dus moesten er strafschoppen aan te pas komen. Daarin werd Lunin de held voor Real Madrid, door de strafschoppen van Bernardo Silva en Mateo Kovacic te stoppen, waardoor de Koninklijke zich plaatste voor de halve finale van de Champions League.

