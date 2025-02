Real Madrid-ster Vinícius Júnior stopt mijoenen euro's in opvallende investering

Vinícius Júnior heeft volgens UOL een grote investering afgerond. De 24-jarige Braziliaan is nu samen met zijn zakenpartners voor zeventig à tachtig procent eigenaar van de Portugese club FC Alverca, die uitkomt op het tweede niveau van Portugal.

Alverca is een club gevestigd aan de rand van Lissabon. Momenteel staat de club tweede in de LigaPro en zou daarmee promoveren naar de Liga Portugal. Met nog twaalf wedstrijden te gaan zijn de kaarten nog niet geschud. Het gat tussen koploper CD Tondela en nummer zes Torreense bedraagt slechts vijf punten.

Vinícius is zeker niet de eerste voetballer die investeert in voetbalorganisaties. Een bekende oud-speler die Vinícius voorging, is David Beckham met Inter Miami. De club waar Lionel Messi en consorten spelen, is voor een groot deel overgenomen door de Engelsman en zijn partners. Ook Ronaldo en Didier Drogba hebben allebei een club: de Braziliaan is mede-eigenaar van Real Valladolid in Spanje en Didier Drogba van Phoenix Rising in de VS. Kylian Mbappé, ploeggenoot van Vinícius bij Real Madrid is eigenaar van SM Cean, dat uitkomt op het tweede Franse niveau.

Alverca heeft in de geschiedenis veel bekende voetballers gehad. Zo hebben onder anderen Deco (oud-Barcelona), Ricardo Carvalho (oud-Chelsea en -Real Madrid) en Maniche (oud-Atlético Madrid) gespeeld in het Complexo Desportivo FC Alverca. Dit stadion heeft een capaciteit van 7.705 toeschouwers.

De sterspeler van Real Madrid maakt op het veld opnieuw een uitstekend seizoen door. In 32 officiële wedstrijden voor Los Blancos maakte hij 17 doelpunten en gaf hij 10 assists.

Voor Real Madrid is de volgende wedstrijd een hele belangrijke. Woensdag 19 februari speelt de Koninklijke de tweede wedstrijd tegen Manchester City in de tussenronde van de Champions League. Uit in het Etihad Stadium wonnen de Madrilenen met 2-3 door een late goal van Jude Bellingham op aangeven van Vinícius.

Alverca speelde zondag een sterke wedstrijd. Voor eigen publiek won de club met maar liefst 5-0 van Marítimo.