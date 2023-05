‘Real Madrid slaat onmiddellijk toe en legt Spaans international vast’

Maandag, 29 mei 2023 om 18:38 • Mart van Mourik

Joselu is dicht bij een tijdelijke overstap naar Real Madrid, zo meldt het Spaanse Relevo maandagavond. De 33-jarige spits komt over van het gedegradeerde Espanyol en gaat tekenen tot medio 2024. Dankzij een zogeheten cláusula de descenso, een degradatieclausule, heeft Joselu de vrijheid om Espanyol op huurbasis te verlaten.

Afgelopen seizoen in LaLiga was Joselu met 16 treffers in 33 wedstrijden de absolute uitblinker bij los Pericos. De aanvalsleider werd met zijn doelpuntenproductie de meest trefzekere Spanjaard in LaLiga. Real Madrid ziet in Joselu een ideale opvolger van Mariano Díaz, die reeds besloten heeft zijn aflopende contract in het Santiago Bernabéu niet te gaan verlengen. Joselu zal naar verwachting genoegen moeten nemen met een reserverol in de ploeg van trainer Carlo Ancelotti.

Volgens de Spaanse media is de beslissing van Real Madrid al genomen en is er niets meer dat een huurtransfer in de weg zal staan. Espanyol heeft weinig in te brengen in de deal, daar er een ontsnappingsclausule in het geval van degradatie is opgenomen in het contract van de aanvaller. De enige voorwaarde in de clausule is dat het salaris van Joselu, die nog over een doorlopende verbintenis tot medio 2025 in het Estadi Cornellà-El Prat beschikt, volledig wordt overgenomen.

Joselu debuteerde eind maart in de Spaanse nationale ploeg en liet direct een onuitwisbare indruk achter. In het EK-kwalificatieduel met Noorwegen (3-0) deed de spits slechts negen speelminuten mee en wist hij direct tweemaal te scoren. Het leverde hem een basisplek op in de wedstrijd tegen Schotland, dat verrassenderwijs won van Spanje: 2-0. Eerder kwam Joselu uit voor onder meer Deportivo Alavés, Newcastle United en Hannover 96.