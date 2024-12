Real Madrid profiteert dankzij Bellingham en Mbappé optimaal van uitglijder FC Barcelona

Real Madrid heeft zondag optimaal geprofiteerd van de verrassende nederlaag van FC Barcelona tegen Las Palmas (1-2). In het eigen Santiago Bernabéu won de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 2-0 van Getafe, dankzij treffers van Jude Bellingham en Kylian Mbappé. De Koninklijke heeft nu, met de inhaalwedstrijd tegen Valencia nog tegoed, twee punten minder dan koploper Barcelona.

Bij Real Madrid werd de linksbuitenpositie van de geblesseerde Vinícius Júnior ingenomen door Brahim Díaz. De Marokkaan vormde de voorhoede met Mbappé en Rodrygo, die terugkeerde van een blessure. Bellingham, Dani Ceballos en Federico Valverde stonden op het middenveld.

Real Madrid had geen haast in de beginfase en liet de motor langzaam warmdraaien. Lucas Vázquez loste na ruim een kwartier een gevaarlijk schot, dat naast het doel van Getafe-doelman David Soria belandde. De openingstreffer zou alsnog vallen, toen Allan Nyom een overtreding beging op Antonio Rüdiger in de zestien. Bellingham schoof de daaropvolgende strafschop binnen: 1-0.

Bellingham speelde vervolgens ook een cruciale rol bij de 2-0. De Engelsman gaf een heerlijke steekpass op Mbappé, die zich niet van de wijs liet brengen door het aan zijn shirt trekken van Juan Iglesias, richting de zestien trok en met een heerlijke uithaal via de binnenkant van de paal raakschoot: 2-0.

Vlak na rust kreeg Real Madrid een strafschop, nadat Mbappé de bal tegen de uitgestoken hand van Juan Berrocal plaatste. Althans, zo leek het. Uit de herhaling bleek dat Berrocal de bal niet met zijn hand raakte, maar dat Mbappé de bal tegen het scheenbeen van de centrumverdediger schoot.

Het leek alsnog 3-0 te worden, toen Mbappé Díaz bereikte met een heerlijk balletje. De Marokkaan tilde de bal net over het doel. Getafe wist in aanvallend opzicht amper iets te creëren, al kwam het via Christantus Uche, die uit de draai tegen de paal schoot, wel dicht bij de eretreffer.

Het was vooral de vraag hoe hoog de einduitslag zou uitvallen. Zo probeerde Valverde het met een inmiddels karakteristieke afstandsknal, die een prooi was voor Soria. De doelman werd even later behendig uitgespeeld door Mbappé, die het doel haast niet meer leek te kunnen missen. Dat gebeurde wel: Mbappé schoof het leer millimeters naast.

Het zat Getafe ook niet mee. Zo loste John Finn een prima schot, dat via de onderkant van de lat én de binnenkant van de paal uit de zestien stuiterde. Aan de overkant zag Fran García zijn harde knal nipt over vliegen en ook Mbappé liet nog een grote kans liggen, door van dichtbij naast te schuiven. Er zou niet meer gescoord worden in Bernabéu.