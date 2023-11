Real Madrid moet sterkhouder rest van het jaar missen na incident op training

Vrijdag, 17 november 2023 om 18:35 ‚ÄĘ Jan Hoeksema ‚ÄĘ Laatste update: 18:51

Real Madrid moet het de komende tijd stellen zonder Eduardo Camavinga, zo meldt de club vrijdagmiddag. De middenvelder heeft een knieblessure opgelopen tijdens een training van het nationale elftal van Frankrijk en staat naar verluidt wekenlang buitenspel. Camavinga zou zelfs dit kalenderjaar niet meer in actie kunnen komen.

De Fransman kwam tijdens een training op woensdag in botsing met Paris Saint-Germain-aanvaller Ousmane Dembélé. Waar de buitenspeler er ongedeerd vanaf kwam, scheurde Camavinga een buitenband in zijn rechterknie.

Volgens het Spaanse medium Relevo kan het 21-jarige talent hierdoor de rest van het jaar niet in actie komen. Hij zou zes tot tien weken nodig hebben om volledig te herstellen, waardoor Real pas in januari weer een beroep op hem kan doen.

Camavinga kan dit seizoen gezien worden als een van de sterkhouders van zijn club. Hij speelde vooralsnog in elke competitiewedstrijd mee en ook in de Champions League was de linkspoot telkens van de partij.

Carlo Ancelotti ziet in Camavinga een veelzijdige speler. Waar de Fransman voorheen voornamelijk werd gebruikt als centrale middenvelder of controleur, gebruikt Ancelotti hem ook met regelmaat als linksachter.

Blessure Vin√≠cius J√ļnior

Ook Vin√≠cius J√ļnior zal enige tijd moeten toekijken bij Real. De aanvaller raakte in de nacht van donderdag op vrijdag geblesseerd tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Colombia en Brazili√ę (2-1).

Vin√≠cius moest het veld na een klein halfuur verlaten met klachten aan zijn hamstring. Hoe lang de Braziliaan aan de kant staat is vooralsnog onduidelijk. Wel mist hij definitief de interland tegen Argentini√ę van woensdag, daar Vin√≠cius vrijdag al terugkeert in Madrid.