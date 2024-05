Real Madrid meest waardevolle club ter wereld; Ajax, Feyenoord en PSV ontbreken

Real Madrid is de meest waardevolle voetbalclub ter wereld, meldt Forbes. Volgens het Amerikaanse magazine komt dat onder meer doordat de Koninklijke afgelopen jaar de hoogste inkomsten heeft gegenereerd met 807,8 miljoen euro. De totale waarde van Real Madrid wordt geschat op 6,1 miljard euro.

Forbes, die de ranglijst onder meer baseert op wedstrijddagen, uitzendingen en commerciële inkomsten, haalt aan dat Real Madrid in de afgelopen negen jaar liefst vijfmaal de Champions League wist te veroveren.

De hoofdstedelingen maken bovendien kans om op 1 juni aanstaande opnieuw de Cup met de Grote Oren te veroveren. Het zou de vijftiende Europacup I/Champions League betekenen voor de Spaanse grootmacht.

"Sponsors kunnen erop rekenen dat het team tijdens tal van grote wedstrijden op het scherm verschijnt voor honderden miljoenen voetbalfanaten. Daarom verdient Real Madrid gemiddeld 205 miljoen dollar (189,7 miljoen euro, red.) per jaar voor zijn shirtsponsors, het meeste in het voetbal volgens Football Benchmark", schrift Forbes.

De op één na meest waardevolle club ter wereld is Manchester United met een totaalwaarde van zes miljard euro. FC Barcelona volgt op gepaste afstand op plek drie, met een waarde van 5,2 miljard euro. De top vijf wordt gecompleteerd door Liverpool (4,9 miljard euro) en Manchester City (4,7 miljard euro).

Wat opvalt aan de lijst van Forbes, is dat er geen Nederlandse club op terug te vinden is. Het magazine heeft de dertig meest waardevolle clubs ter wereld meegenomen in zijn lijst. Ajax stond drie jaar geleden nog in de top twintig. In de top dertig is er wel plek voor liefst negen (!) teams uit de Major League Soccer.

De dertig meest waardevolle clubs ter wereld:

1. Real Madrid (6,1 miljard euro)

2. Manchester United (6 miljard euro)

3. FC Barcelona (5,2 miljard euro)

4. Liverpool (4,9 miljard euro)

5. Manchester City (4,7 miljard euro)

6. Bayern München (4,6 miljard euro)

7. Paris Saint-Germain (4,1 miljard euro)

8. Tottenham Hotspur (2,9 miljard euro)

9. Chelsea (2,9 miljard euro)

10. Arsenal (2,4 miljard euro)

11. Juventus (1.9 miljard euro)

12. Borussia Dortmund (1,8 miljard euro)

13. Atlético Madrid (1,5 miljard euro)

14. AC Milan (1,3 miljard euro)

15. Los Angeles FC (1.1 miljard euro)



16. West Ham United (1 miljard euro)

17. Inter Miami (959 miljoen euro)

18. Inter (921 miljoen euro)

19. Los Angeles Galaxy (875 miljoen euro)

20. Atlanta United (829 miljoen euro)



21. New York City FC (783 miljoen euro)

22. Aston Villa (737 miljoen euro)

23. Newcastle United (732 miljoen euro)

24. Fulham FC (727 miljoen euro)

25. Seattle Sounders (723 miljoen euro)

26. Crystal Palace (718 miljoen euro)

27. D.C. United (714 miljoen euro)

28. Austin FC (691 miljoen euro)

29. Brighton & Hove Albion (673 miljoen euro)

30. Toronto FC (668 miljoen euro)

