Real Madrid identificeert ‘goedkoper’ alternatief voor Mbappé bij Man City

Maandag, 11 september 2023 om 15:42 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:16

Als het Real Madrid volgende zomer niet lukt om Kylian Mbappé binnen te halen, dan schakelt het door naar Julián Álvarez van Manchester City. Dat meldt het Argentijnse TyC Sports. De 23-jarige aanvaller van the Citizens, die volgens Transfermarkt zestig miljoen euro waard is, geldt als goedkoper alternatief.

Mbappé en de Koninklijke flirten al jaren met elkaar. Het zou de grote wens zijn van de 24-jarige superster van Paris Saint-Germain om in het shirt van Real te spelen, maar vooralsnog kwam het niet zover. Mbappé verlengde zijn aflopende contract in Parijs vorig jaar op het laatste moment met twee jaar met de optie op nog één seizoen. Die optie gaat hij echter niet lichten, waardoor de Franse spits komende zomer transfervrij is. Real wil dan toeslaan.

Hoewel Real in dat geval geen transfersom voor Mbappé op tafel hoeft te leggen, zijn zijn eisen wat betreft tekengeld en salaris naar verluidt wel gigantisch. De Spanjaarden hebben daarom Álvarez tot ‘plan B’ gebombardeerd, zo klinkt het. De 23-voudig international van Argentinië moest het in zijn eerste seizoen in Manchester voornamelijk doen met een reserverol achter Erling Haaland, maar miste deze campagne tot dusver geen minuut in de Premier League. Josep Guardiola posteert hem doorgaans als schaduwspits achter Haaland.

Álvarez staat in Argentinië al jarenlang te boek als groot talent. De rechtspoot genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij River Plate, waar hij uiteindelijk ook door zou breken in het eerste elftal. Álvarez dwong begin 2022 een droomtransfer naar City af. The Citizens betaalden ruim 22 miljoen euro aan River Plate, dat de Argentijnse aanvaller tot het einde van het seizoen huurde. Álvarez kende vorig jaar een geweldig seizoen. Hij pakte de Treble met City en won aan de hand van Lionel Messi het WK in Qatar met Argentinië.