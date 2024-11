‘Real Madrid en Atlético Madrid melden zich voor Sam Beukema’

Real Madrid en Atlético Madrid hebben zich gemeld voor Sam Beukema, zo weet Italiaanse transferjournalist Rudy Galetti. De Madrilenen zijn nog op zoek naar een defensieve versterking en zijn bij de 25-jarige Nederlander uitgekomen. Volgens Galetti is ook Juventus geïnteresseerd.

Beukema maakte in de zomer van 2023 de overstap van AZ naar Bologna, waar hij inmiddels is uitgegroeid tot een grote meneer. Transfermarkt schat zijn huidige waarde in op achttien miljoen euro.

Zijn sterke spel heeft volgens Galetti de interesse gewekt van meerdere topclubs in Europa. “Real Madrid en Atlético Madrid hebben contact gezocht voor een potentiële transfer in juni”, aldus de Italiaan. “Daarbij blijft ook Juventus erg geïnteresseerd.”

Real Madrid is van de genoemde clubs het hardst op zoek naar een versterking. Eder Militão raakte afgelopen weekend zwaar geblesseerd en moet naar verwachting de rest van het seizoen geblesseerd toekijken. Ook Dani Carvajal en David Alaba zijn langdurig uitgeschakeld.

Hoe concreet de interesse van De Koninklijke momenteel is, is nog onduidelijk. Eerder werd door Spaanse bronnen al gemeld dat Aymeric Laporte de club zou moeten versterken, terwijl ook Jorrel Hato op het verlanglijstje zou staan.

Atlético Madrid ziet in Beukema ook een gewenste aanwinst, terwijl Juventus zich ook graag zou willen versterken met de Nederlander. Thiago Motta, vorig jaar de trainer van Beukema bij Bologna, zou een hereniging met Beukema wel zien zitten.

Beukema is niet de enige Nederlander met wie Motta zich graag zou willen herenigen. De Italiaanse oefenmeester wil zich volgens Tuttosport ook versterken met Joshua Zirkzee, die het bij Manchester United vooralsnog vooral moet doen met een reserverol. Het zou hierbij in eerste instantie om een huurconstructie vanaf januari gaan.