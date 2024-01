Real Madrid boekt na 0-2 achterstand in blessuretijd zege op woedend Almería

Real Madrid heeft op de valreep geen schade geleden in de strijd om de Spaanse landstitel. De Koninklijke kwam mede door een wereldgoal van Edgar González op een 0-2 achterstand tegen hekkensluiter Almería en sleepte uiteindelijk diep in blessuretijd een 3-2 overwinning uit het vuur. Over de gelijkmaker van Vinícius Júnior zal nog lang nagepraat worden. De aanvaller leek te scoren via zijn bovenarm, maar de treffer bleef tot ongeloof van Almería staan. Real blijft eerste staan, al kan Girona later op de dag nog over de hoofdstedelingen heen klimmen.

Aan de kant van Real koos trainer Carlo Ancelotti voor het spitsenkoppel Vinícius Júnior - Rodrygo. De Brazilianen werden in hun rug gesteund door Bellingham. Kepa Arrizabalaga kreeg op doel de voorkeur boven Andriy Lunin, terwijl Ferland Mendy op de linksbackpositie startte. Fran García moest het daardoor doen met een reserverol.

Almería kende een absolute droomstart in Santiago Bernabéu. Slordig balverlies op het middenveld leidde een counteraanval in die optimaal benut werd. Een uitstekende steekpass van aanvoerder Lucas Robertone kwam terecht bij Largie Ramazani, die via de benen van Kepa raak schoot: 0-1.

Real speelde bepaald niet overtuigend in de openingsfase. Rodrygo probeerde het na een kwartier met een halve wanhoopspoging, zonder resultaat. Na ruim een half uur leek Real via een verdediger van Almería alsnog op gelijke hoogte te komen, maar tot opluchting van de bezoekers vloog de bal net over.

Een dramatische pass van Nacho Fernández leidde vlak voor rust de 0-2 in. De aanvoerder van Real Madrid schoof de bal zomaar in de voeten van Edgar González, die de bal vol op de wreef nam en vanaf een meter of twintig de bovenhoek vond achter de kansloze Kepa.

Vlak na rust claimde Real een handsbal van Almería-verdediger Kaiky, die op dat moment in zijn rug geduwd werd door Joselu. Scheidsrechter Francisco Hernández Maeso nam een kijkje op het VAR-scherm en kende Real een strafschop toe. Bellingham ging achter de bal staan en schoot door het midden raak: 1-2.

Real leek razendsnel na de aansluitingstreffer opnieuw een doelpunt te moeten slikken. Na balverlies van Bellingham ging Lopy met de bal aan de haal. De Senegalees legde af op Ramazani, die op zijn beurt ex-Real Madrid-speler Arribas succesvol bereikte. Maeso werd echter naar het scherm geroepen en zette een streep door de treffer, omdat Lopy bij zijn balverovering het gezicht van Bellingham raakte. Lopy kreeg bovendien geel, tot onbegrip van Almería.

Aan de andere kant trok Vinícius de stand gelijk. De Braziliaan werkte de bal via zijn bovenarm in het doel, maar de treffer bleef ondanks een VAR-check staan: 2-2. Real had nog twintig minuten om de zege binnen te slepen en dat leek te lukken via Bellingham, die fraai raak schoot. De man van de assist, Fran García, stond echter buitenspel: goal afgekeurd.

Real bleef op de deur kloppen en kwam via Vinícius andermaal dichtbij. De aanvaller stuitte van dichtbij op Luis Maximiano. De Portugese goalie haalde enkele minuten later opgelucht adem toen een poging van Bellingham maar net langs de verkeerde kant van de paal belandde. Onder meer Aurélien Tchouaméni probeerde het nog. De Fransman gaf niet genoeg richting mee aan zijn kanonskogel. In minuut 99 was het alsnog raak voor Real, dat tot grote opluchting van Bernabéu via Dani Carvajal 3-2 maakte. De rechtsback tikte op aangeven van Bellingham binnen.

