Rasmus Højlund zet Cristiano Ronaldo te kijk na winnende doelpunt tegen Portugal

Denemarken heeft het eerste duel met Portugal winnend afgesloten. Door een redelijk late treffer van Rasmus Højlund werden de Portugezen met 1-0 aan de kant gezet. Zondag volgt de return in Portugal.

Portugal was duidelijk de betere ploeg in de openingsfase, maar kwam in minuut 3 al wel bijna meteen op achterstand door geschutter van Diogo Costa. De doelman schoot de bal plots tegen de jagende Mika Biereth op, maar kon de bal nog net voor de doellijn weer wegtikken.

Daarna creëerden de Portugezen wat mogelijkheden om de voorsprong te pakken. Pedro Neto testte Kasper Schmeichel, maar hij had een fraaie redding in huis. Halverwege de eerste helft kreeg Denemarken echter de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen.

Na een handsbal van Renato Veiga ging de bal namelijk op de stip. Christian Eriksen nam zijn verantwoordelijkheid, maar zag hoe Diogo Costa de goede hoek koos en uitstekend redding bracht. Zo bleef het 0-0. In de fase daarna was Portugal het even kwijt, zonder dat het schade opliep.

Dat was onder meer te danken aan de uitblinkende Diogo Costa, die op schitterende wijze Biereth nogmaals van scoren afhield. De tweede helft was een stuk minder enerverend te noemen, daar Portugal wel genoegen leek te nemen met een gelijkspel, zodat het in de return afgemaakt kan worden.

Daar slaagde het echter niet in. Een geweldig uitgespeelde aanval kwam terecht bij Rasmus Højlund, die koelbloedig afrondde en Diogo Costa klopte: 1-0. Daarna vierde hij zijn doelpunt met de karakteristieke celebration van Ronaldo, die beteuterd aan de andere kant van het veld stond.