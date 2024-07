Raphaël Varane geeft jawoord en tekent een dezer dagen bij ambitieuze Serie A-promovendus Como

Raphaël Varane heeft zijn jawoord gegeven aan Como, zo schrijft Fabrizio Romano zaterdagavond. De Italiaanse journalist was de eerste die de interesse van Como in de transfervrije Fransman kenbaar maakte en na lange onderhandelingen is de transfer nu zo goed als beklonken.

Varane vloog eerder al naar Como om gesprekken te voeren met de clubleiding en trainer Cesc Fàbregas. Varane liet Como even in de wachtkamer, om ook de gelegenheid te krijgen na te denken over de interesse van andere clubs. Zowel AS Roma als clubs uit de Major League Soccer en Saudi Pro League hadden hem graag verwelkomd.

Nu staat de deal op het punt van voltooiing. Varane heeft het project van de Serie A-promovendus geaccepteerd en zijn jawoord gegeven aan i Lariani. De komende dagen zullen de contracten worden nagelezen, waarna alleen nog de medische keuring rest. Fàbregas heeft een cruciale rol gespeeld in het overtuigen van Varane.

Varane kondigde eind vorig seizoen zijn vertrek aan bij Manchester United, waardoor hij met een transfervrije status op zak op zoek kon gaan naar een nieuwe werkgever.

Como heeft ambities en heeft al meermaals toegeslagen op de transfermarkt. Zo werd er al 4,5 miljoen euro betaald aan AS Roma voor voormalig Serie A-topschutter Andrea Belotti. Daarnaast werd Alberto Dossena voor acht miljoen euro overgenomen van Cagliari en maakte de club vijf miljoen euro over naar Lecce voor Gabriel Strefezza.

Matthias Braunöder, Ben Koné, Marco Curto en Peter Kovacik werden ook al gecontracteerd en daar komt binnenkort ook Pau López, doelman van Olympique Marseille, bij. De Spanjaard moet worden gehuurd met koopverplichting, die van kracht gaat indien Como zich komend seizoen weet te handhaven.

Daarnaast staan Pepe Reina en Alberto Moreno op het punt zich te voegen bij de selectie van Fàbregas. De transfervrije 41-jarige Reina wordt tweede keus achter López. Moreno (28) kent eveneens een transfervrije status.

