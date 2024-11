Rampminuten voor Ajax: blunder Baas leidt tegengoal in en aanvaller geblesseerd naar de kant

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor Ajax op bezoek bij FC Twente, maar in de laatste paar minuten van de eerste helft ging het tweemaal helemaal mis voor de Amsterdammers. Met een grote fout leidde Youri Baas de 1-0 in, alvorens Mika Godts enkele momenten later met een hamstringblessure naar de kant moest.

Ajax speelde niet groots in de Grolsch Veste, maar was desalniettemin de bovenliggende partij. Al vroeg in de wedstrijd had Chuba Akpom de openingstreffer kunnen maken, maar de Engelsman liet na zijn derde Eredivisie-goal van het seizoen te maken.

In minuut 42 was daar uit het niets de treffer voor Twente. Baas probeerde voor zijn eigen doel langs uit te verdedigen, maar Michel Vlap kon onderscheppen. De aanvallende middenvelder schoot vervolgens hard en zuiver raak achter Remko Pasveer: 1-0.

Daarmee was nog niet al het kwaad geschied. Op slag van rust van schoot het bij Godts in de hamstring. De Belgische vleugelaanvaller voelde gelijk dat het mis was en ging naar de grond. Een korte blessurebehandeling later betrad hij iets eerder dan zijn teamgenoten de catacomben.

Francesco Farioli bracht in eerste instantie geen vervanger voor Godts, daar de jongeling vlak voor het rustsignaal geblesseerd raakte. Bertrand Traoré verscheen aan de aftrap van de tweede helft.