Ramalho na remise tegen Arsenal: ‘PSV hoort bij de beste ploegen van de wereld’

André Ramalho is vol lof voor zijn eigen ploeg na het gelijke spel tegen Arsenal (1-1). De aanvoerder van dienst ziet dat PSV veel kwaliteit heeft lopen in de ploeg en denkt dat de Eindhovenaren het nog wel eens ver kunnen schoppen in de Champions League. "Dit team behoort bij de beste ploegen van de wereld", aldus de Braziliaan bij RTL 7.

“Het is een geweldig gevoel”, reageert Ramalho als hem gevraagd wordt hoe het voelt nu hij met PSV de knock-outfase van het miljardenbal ingaat.

“Dit team verdient het. We hebben het vandaag weer laten zien tegen een van de beste teams ter wereld op dit moment", is de aanvoerder trots op de prestatie van zijn ploeg.

'PSV hoort in de Champions League en bij de beste ploegen van de wereld.'



André Ramalho heeft vertrouwen in zijn ploeg!

Trainer Peter Bosz voerde enkele wisselingen door. Zo kreeg Ricardo Pepi de kans in de punt van de aanval en verschenen ook Mauro Júnior en Armando Obispo aan de aftrap.

"Zelfs met de vele wisselingen in het elftal houden we hetzelfde niveau vast en creëren we veel kansen", aldus Ramalho. "“Dit laat zien hoeveel kwaliteit wij hebben in dit team."

"We zijn trots dat we de knock-outfase hebben bereikt met PSV. Deze club behoort daar ook, dit team behoort bij de beste ploegen van de wereld en nu gaan wij ons voorbereiden om zover mogelijk te komen in de Champions League.”

Op de vraag wie Ramalho nu graag tegenkomt, heeft hij geen antwoord. “Wie je nu ook treft: het wordt sowieso een lastige tegenstander. Maar wij hebben veel kwaliteit en zijn hier niet per ongeluk gekomen", besluit de mandekker.

