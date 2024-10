Ronald Koeman is niet geschrokken van het spel van het Nederlands elftal tegen Duitsland. Dat vertelt hij na afloop van het met 1-0 verloren Nations League-duel bij de NOS. Duitsland was heer en meester in München, en won uiteindelijk door een treffer van debutant Jamie Leweling.

“We kwamen aan alle kanten tekort, misschien wel op alle facetten van het voetbal”, baalt Koeman na de wedstrijd. “Zij waren beter, sneller, fysiek… En veel vaster aan de bal. Maar ik schrik hier niet van, omdat het inherent aan dit elftal is.”

Op de vraag of Koeman zichzelf iets kwalijk neemt, antwoordt hij: “Nee. Nou ja, we gaan te ver terug. Maar dat was niet de afspraak. We wilden druk vooruit zetten aan de rechterkant. Maar in zo’n beginfase gebeurt dat niet, maar of dat angst is, of vertrouwen… Later gebeurde dat wel, en dan kom je wat minder in de problemen, hoewel we natuurlijk heel weinig gecreëerd hebben.”

Na een dramatische eerste helft kwam Nederland na de rust iets beter voor de dag. “We hebben in de rust iets gedaan waardoor we meer rust in ons voetbal kregen. Ik heb erover nagedacht om dat al eerder te doen, maar in de laatste fase van de eerste helft werd het ook wat rustiger.”

“Toen heb ik bewust gewacht tot aan de rust. Positioneel stonden we niet goed op het middenveld. Maar we hadden daar wel een man over, en dat zag je in de tweede helft”, aldus de bondscoach.

“Als het al die tijd maar 1-0 blijft, hoop je in de laatste fase misschien nog op één moment. Er waren twee schoten, maar daar bleef het bij.” Nederland zal nu met Hongarije moeten strijden om plek twee in de Nations League-groep. “Ja, dat wordt leuk toch? Dan spelen we ergens om”, besluit Koeman.

Reactie Van der Vaart en Van Hooijdonk

Na afloop van het interview gaat analist Rafael van der Vaart in op de woorden van Koeman. “Hij had nog één prikkie nodig, en dan was hij geëxplodeerd. Hij hield zich goed in, vond ik.” Pierre van Hooijdonk is het ermee eens dat Koeman zich netjes gedroeg in het interview. “Chique dat hij spelers niet wil afvallen”, aldus de voormalig spits.