Rafael van der Vaart: 'De enige die er niet in geloofde was Ajax met Farioli'

Rafael van der Vaart kijkt met veel plezier terug op het seizoen in de Champions League. De oud-middenvelder heeft over het algemeen genoten van de wedstrijden op het hoogste Europese toneel. Van der Vaart zegt dit kort na de 5-0 zege van Paris Saint-Germain op Inter in de finale.

''Even nog over de Champions League. Dit is misschien wel één van de mooiste seizoenen geweest. Er waren ook veel jaren met 0-0, en Atlético Madrid die dat tegenhield'', is Van der Vaart bij Ziggo Sport wel een voorstander van het nieuwe format in het miljardenbal.

''Maar dit was echt... De mooiste goals, en ook veel goals'', heeft de analist ontzettend genoten van de vele topwedstrijden in de Champions League van afgelopen seizoen.

''Het is ook de formule. Want je speelt namelijk in één grote poule met heel veel diverse wedstrijden'', haakt Marco van Basten in. ''Vroeger zat je in een poule met drie of vier ploegen. En dan werd het per poule interessant, ja of nee.''

''En nu heb je vanaf dag één ploegen die meedoen in die hele competitie. Dan speel je weliswaar niet tegen iedereen. Maar het is wel elke keer wat. Elke ronde is het spectaculair'', is Van Basten het roerend eens met Van der Vaart.

Presentator Sam van Royen merkt op dat de uitdoelpunten niet langer dubbel tellen in de Champions League. ''Dat werpt ook zijn vruchten af.''

''Die groepsfase vind ik nog steeds niks. Dat is veel te onoverzichtelijk. Dan speel je weer uit, en dan weer thuis. Daar zie ik het nut niet van in. Maar die uitgoals, dat had ik ook niet verwacht, vind ik een hele goede zaak'', concludeert Van der Vaart, om er tot slot iets aan toe te voegen.

''De enige die er niet in geloofde was Ajax met Farioli. Die dacht: we hebben verloren en het is kansloos'', verwijst de analist met een glimlach naar het Europa League-duel van Ajax met Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers verloren thuis met 1-2, waarna de Italiaanse coach zijn elftal flink wijzigde voor de uitwedstrijd. Ajax verloor in Frankfurt met 4-1 en daarmee was het Europese toernooi voorbij.