Raakt Ajax deze zomer Berghuis kwijt? ‘Club overweegt nieuwe poging te wagen’

Besiktas overweegt deze zomer opnieuw een poging te gaan wagen om Steven Berghuis over te nemen van Ajax. Dat schrijft Fanatik. De 32-jarige aanvaller van de Amsterdammers stond afgelopen zomer en in januari ook al in de nadrukkelijke belangstelling van de Turkse club, maar tot een overgang kwam het niet.

Berghuis kent wederom een zwaar seizoen met Ajax. Waar de Amsterdammers vorig seizoen op plek drie eindigden, moeten ze deze campagne alles op alles zetten om de vijfde plaats vast te houden. Berghuis zelf kampt sinds februari met een blessure.

De 46-voudig international van het Nederlands elftal raakte geblesseerd in het terugduel met FK Bodø/Glimt (1-2 winst) in de Conference League en moest vervolgens zes wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

Ajax won slechts één van de vier competitieduels waarin Berghuis ontbrak: thuis tegen FC Utrecht (2-0). Er werd gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam (beide 2-2) en verloren van AZ (2-0). Ajax wist zonder de linkspoot ook niet te winnen van Aston Villa in de achtste finale van de Conference League (0-0 en 4-0).

Mocht Ajax nog iets willen verdienen aan Berghuis, dan is deze zomer het moment om de linkspoot van de hand te doen. De rechtsbuiten ligt namelijk nog tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA. Het Algemeen Dagblad meldde ruim twee weken geleden dat Berghuis ‘zijn opties openhoudt’. “Wel wil hij weer perspectief zien om voor de prijzen te spelen”, klonk het.

Fernando Santos, de ex-bondscoach van Portugal, staat sinds januari aan het roer bij Besiktas. De club bezet momenteel de vierde plaats in de Süper Lig. Met onder anderen Jonas Svensson (ex-AZ) en Milot Rashica (ex-Vitesse) heeft Besiktas bovendien twee spelers onder contract staan met een verleden in de Eredivisie.

Blijven Bergwijn en Brobbey?

Berghuis vormt, als iedereen fit is, doorgaans met Steven Bergwijn en Brian Brobbey de aanval bij Ajax. Van de twee laatstgenoemden is het niet zeker of ze na de zomer ook nog in Amsterdam voetballen. Dat bleek uit een analyse van hetonlangs.

“Steeds meer topclubs omcirkelen de naam van Brobbey. Daar komt bij dat hij zich als één van de weinige Nederlandse Ajax-spelers serieus mag verheugen op het EK.

Dat geldt ook voor Steven Bergwijn, die bij zijn komst anderhalf jaar geleden intern liet doorsijpelen na twee jaar de balans op te willen maken”, aldus clubwatcher Johan Inan.

