Quinten Timber traint niet met groep mee en is vraagteken bij Feyenoord, ook goed nieuws voor Brian Priske

Quinten Timber trainde donderdagmiddag niet met de groep mee bij Feyenoord, zo meldt RTV Rijnmond. De aanvoerder van de Rotterdammers werkte binnen wel een individueel programma af, maar het is nog onduidelijk of hij meedoet bij het thuisduel met sc Heerenveen aankomende zaterdag.

"Timber moest zondag geblesseerd naar binnen tijdens de uitlooptraining na Nederland - Hongarije (4-0 zege, red.), ook al kwam hij in dat duel niet in actie", weet de regionale omroep. De krachtige dribbelaar werd wel opgeroepen voor de interlands met Hongarije en Bosnië en Herzegovina, maar speelde geen minuut.

De middenvelder heeft sinds het duel met Almere City (1-4 winst) last van zijn enkel en is daar nog altijd niet volledig van hersteld. Jeugdinternationals Gjivai Zechiël, Givairo Read en Zépiqueno Redmond keerden alle drie wel weer terug op het trainingsveld.

Dat gold overigens ook voor Gernot Trauner, schreef het Algemeen Dagblad eerder op de donderdag. Ook Justin Bijlow stond weer op het veld van trainingscomplex 1908. Zodoende lijkt de volle Rotterdamse ziekenboeg enigszins leeg te stromen.

Want ook Jordan Lotomba deed naar verluidt weer mee met de groepstraining, al zal het treffen met Heerenveen, waar Feyenoord-legende Robin van Persie de trainer is, vermoedelijk nog te vroeg komen voor de Zwitserse rechtsback.

Ibrahim Osman, Ayase Ueda, Santiago Gimenez en Quilindschy Hartman zullen allen vermoedelijk pas naar de winterstop terugkeren in het shirt van Feyenoord. Of Julián Carranza, die nog ontbrak tegen Almere, speelklaar is voor het duel met de Friezen, moet nog blijken. Hij deed wel mee met de groepstraining.

Internationals Dávid Hancko, Hugo Bueno en Hwang In-beom ontbraken nog wegens hun verplichtingen. Vrijdagmiddag zal trainer Brian Priske ongetwijfeld meer duidelijkheid verschaffen over de fitheid van zijn selectie. Dan schuift de Deense trainer aan voor een vooruitblikkende persconferentie.