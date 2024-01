Quincy Promes riskeert directe uitlevering na plaatsen foto’s op Instagram

Quincy Promes begeeft zich momenteel in Dubai, zo laat hij zelf weten via Instagram. De aanvaller viert in het Midden-Oosten zijn 32ste verjaardag en geniet van zijn vrije dagen in de winterstop. De buitenspeler vergeet mogelijk alleen dat hij veel risico neemt met zijn bezoek aan de golfstaat, want Nederland heeft namelijk een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten.

Promes is in Nederland veroordeeld voor het neersteken van zijn neef op een familiefeest in de zomer van 2021. De aanvaller van CSKA Moskou kreeg in juni 2023 van de rechtbank daarom een celstraf van achttien maanden opgelegd.

Zowel het Openbaar Ministerie als Promes ging in hoger beroep na de uitspraak, waardoor het vonnis nog niet als onherroepelijk wordt gezien, zo legt de NOS in samenwerking met NH Nieuws uit.

Daarnaast wordt Promes ervan verdacht betrokken te zijn bij het inkopen van honderden kilo's cocaïne. Hij staat internationaal gesignaleerd vanwege zijn verdenking van die mogelijke betrokkenheid, waardoor hij wordt aangehouden als hij voet aan wal zet in Europa of andere landen waarmee Nederland een uitleveringsverdrag heeft.

Tijdens het lopen van de rechtszaken bleef de ex-Ajacied in Rusland, waar hij niet zal worden opgepakt of uitgeleverd. Promes miste eerder al enkele buitenlandse trainingskampen van zijn club, vermoedelijk omdat hij zonder het risico opgepakt te worden in Rusland kan verblijven.

Aangezien Nederland wél een uitleveringsverdrag heeft met de VAE, loopt Promes nu een groot risico om opgepakt te worden. Het is vooralsnog onduidelijk of het Openbaar Ministerie de lokale autoriteiten op de hoogte heeft gesteld van de aanwezigheid van Promes.

Een woordvoerder van het OM zegt in gesprek met NH Nieuws op de hoogte te zijn van de reis van Promes. “Verder zeggen we hier momenteel niets over.”

