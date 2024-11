Quincy Promes meldt zich op Instagram met opmerkelijke winactie

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die ondanks zijn veroordeling opvallend actief blijft op social media.

De in Nederland tot een jarenlange celstraf veroordeelde Promes tekende begin september een contract bij United FC, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten.

Promes was onder meer betrokken bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen, waardoor hij veroordeeld werd tot zes jaar celstraf. Eerder werd hij al veroordeeld anderhalf jaar celstraf vanwege het neersteken van zijn neef.

Zolang Promes in Dubai zit, voelt hij zich veilig. Dat laat hij dan ook maar al te goed merken op social media. Via Instagram deelt hij regelmatig stukjes van zijn eigen muziek, maar nu heeft hij ook besloten een winactie op te zetten in samenwerking met Billionaire, een groot account op Instagram.

“Heel veel fans vragen mij om een wedstrijdshirtje”, aldus Promes in een video op Instagram. “Dus ik kwam met het idee om een winactie op te zetten.” De vijftigvoudig international van het Nederlands elftal legt vervolgens uit hoe je kans maakt op een gesigneerd shirt.

Meerdere Instagram-gebruikers reageren afkeurend richting Promes. “Krijg je daar een mes bij?”, reageert iemand. Een ander zegt: “Zitten er toevallig gaten van een mes in dat shirt?”