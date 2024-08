Quincy Promes lijkt in nieuwe rapsong op te scheppen over vuurwapens

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die via Instagram zijn nieuwe liedje aankondigt.

Promes, die momenteel clubloos is nadat zijn contract bij Spartak Moskou deze zomer niet werd verlengd, investeert ook zo nu en dan in zijn muziekcarrière. Eerder bracht hij al nummers uit waarin hij rapte over zijn veroordeling in Nederland en de kritiek die daarbij kwam kijken.

Nu heeft Promes via Instagram een deel van zijn nieuwe liedje laten horen. Daarin lijkt hij op te scheppen over wapens. “Beslag op m’n huizen, dat was een laffe zet. Politie binnen omdat ze weten dat ik blaffers heb”, zo klinkt het. In straattaal wordt het woord ‘blaffer’ vaak gebruikt als ander woord voor pistool.

Ook heeft Promes wederom een reactie voor alle mensen die kritiek op hem uiten. “Ze zeggen die jongen z’n carrière is zonde, maar ze weten niet wij hebben allang gewonnen.”

Promes vertrok in de winterstop met Spartak naar de Verenigde Arabische Emiraten voor een trainingskamp, maar de aanvaller zou niet met zijn ploeg terugkeren richting Rusland. Bij het verlaten van het land werd Promes gearresteerd op het vliegveld.

De arrestatie van Promes hing samen met een uitleveringsverzoek van Nederland. De ex-Ajacied werd in februari veroordeeld tot zes jaar celstraf vanwege grootschalige cocaïnehandel. Promes kreeg in juni 2023 al anderhalf jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een feest in Abcoude.

