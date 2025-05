Quincy Promes laat van zich horen met duidelijke boodschap over Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de veroordeelde Quincy Promes, die zich uitspreekt over de Nederlandse titelrace.

De 33-jarige Promes nam begin deze week deel aan de podcast In Da Stu. Zijn voormalig werkgever Ajax kwam kort ter sprake.

“Ze hebben met 3-0 verloren van NEC, maar ik blijf een Amsterdammer. We gaan gewoon die titel pakken, man. Kom op, jongens. Ik kijk mee”, aldus de hoopvolle Promes, die met Ajax alleen de Johan Cruijff Schaal won (2020).

In totaal speelde Promes 53 officiële wedstrijden namens Ajax. Daarin was hij goed voor 22 doelpunten en 6 assists. Inmiddels is de vijftigvoudig international actief bij United FC, op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten.