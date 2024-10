Quilindschy Hartman lacht om atypische voetballer bij Feyenoord: ‘Hij is een soort meme’

Quilindschy Hartman is goed bevriend met Thomas Beelen, zo vertelt de 22-jarige linksback van Feyenoord en het Nederlands elftal te gast in de Cor Potcast. Volgens Hartman is teamgenoot Beelen het perfecte voorbeeld van een speler die onbevangen is.

Presentator Bart Vriends vraagt Hartman aan wie hij moet denken bij het woord ‘onbevangen’. “Ik denk eigenlijk aan Thomas Beelen”, reageert de Feyenoorder. “Het maakt hem niet veel uit waar of tegen wie hij speelt. Dat zag je tegen Romelu Lukaku bijvoorbeeld.”

“Dadelijk moet hij tegen Harry Kane en Erling Haaland bijvoorbeeld”, gaat Hartman verder. “Daar hebben we het al over gehad natuurlijk. Het lijkt wel alsof hij soms niet beseft waar hij speelt. Hij doet het gewoon en het lukt bijna altijd wel bij hem.”

Hartman en zijn teamgenoten proberen Beelen op een grappige manier voor te bereiden op zijn duels met de genoemde topspitsen. “Dan zitten we een beetje die celebrations na te doen, van Haaland en Kane. Dat soort dingen.”

Hartman vindt het leuk om met Beelen in de kleedkamer te zitten. “Beelen is ook een soort meme, we kunnen gewoon om hem lachen. Dan zien we het al helemaal voor ons dat hij Haaland in zijn rug beukt. Ik moet daar gewoon heel erg om lachen. Onze Beelen die daar dan staat.”

Vriends vraagt zich af of Beelen nooit zenuwachtig overkomt. “Nee, dat gaat ook niet gebeuren joh. Het maakt hem allemaal niet uit. Beelen is op een positieve manier een niet-voetballer. Hij maakt zich niet druk om de shine en dat soort dingen.”

Hartman en Beelen speelden tot dusver 18 officiële wedstrijden samen. Daarin wist Feyenoord negen keer de nul te houden. Slechts twee duels waarin het duo gezamenlijk op het veld stond gingen verloren.