Quilindschy Hartman: 'Ik snap de keuze van Priske, maar het blijft voor mij wel teleurstellend'

Quilindschy Hartman is door Feyenoord niet ingeschreven voor de duels met AC Milan in de tussenronde van de Champions League. De weer geheel fitte linksback praat na afloop van het met 3-0 gewonnen thuisduel met Sparta Rotterdam over het slechte nieuws dat hij afgelopen week ontving.

''Ik moet eerlijk zeggen dat het wel heel teleurstellend was voor mij persoonlijk'', verzucht Hartman voor de camera van ESPN. ''Ik heb gerevalideerd met de gedachte dat als we door zouden gaan in de Champions League, ik dan weer kon spelen.''

''Ik had donderdag vóór de training een gesprek met de trainer en daarin legde hij mij uit wat de reglementen zijn'', reconstrueert de linksback de gang van zaken van de afgelopen week. ''Ik was zelf ook al wel tot de conclusie gekomen dat er een probleem kon ontstaan. Omdat er maar één plek over was nadat we Bijlow kwijtraakten. Daar moest een keeper voor komen.''

''Moder zou ook worden ingeschreven en dan was er dus maar één plek voor mij en Givairo Read'', aldus Hartman, die teleurgesteld is over het missen van Champions League-voetbal. ''Maar ik probeer me altijd even te verplaatsen in een ander, in dit geval de trainer. En dan begrijp ik dat hij voor Read koos.''

''Bart Nieuwkoop is niet altijd fit geweest dit seizoen, en op links hebben we Bueno en Smal. Ik kan de keuze van de trainer begrijpen, maar dat neemt niet weg dat het voor mij een teleurstelling is en heel graag die wedstrijden had willen spelen. En ik geloof dat we kans maken tegen AC Milan'', aldus de optimistisch gestemde verdediger.

Hartman kreeg tegen Sparta voor het eerst sinds zijn zware blessure een basisplaats van Priske en dat was voor de linksback een bijzonder moment. ''Ik heb er ook even van genoten. Het was voor mij een hele mooie avond.''

Priske wilde geen risico nemen met Hartman en liet de flankspeler in de rust achter in de kleedkamer. ''Ik ben niet echt in de problemen geweest volgens mij. Dus voor een eerste keer in de basis na tien maanden denk ik wel dat het wel prima was.''