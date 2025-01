Quick Boys stunt ook tegen Heerenveen op dramatische avond voor Andries Noppert

Quick Boys heeft zijn status als reuzendoder in de TOTO KNVB Beker donderdag andermaal waargemaakt. De koploper uit de Tweede Divisie won na een thriller inclusief verlenging met 3-2 van SC Heerenveen en is hierdoor kwartfinalist. Eerder dit seizoen rekende Quick Boys af met Fortuna Sittard en Almere City FC. Het is voor de zesde keer op rij dat een profclub in de reguliere speeltijd niet kan winnen van de Katwijkers in het bekertoernooi. Vrijdag komt de naam van de opponent in de kwartfinale uit de koker.

De wedstrijd werd na 59 seconden tijdelijk gestaakt door scheidsrechter Alex Bos. Omdat er in de duinen vuurwerk werd afgestoken kwam de rook op het veld terecht en was de zichtbaarheid slecht. Later werd bekend dat een man die vuurwerk afstak zwaar gewond is geraakt. De man zou zijn hand kwijt zijn geraakt en een flinke beenwond hebben.

Quick Boys was de betere ploeg in de eerste helft en kreeg al vroeg een enorme kans op de voorsprong. Spits Milan Zonneveld week uit naar de linkerkant en legde breed op Ravalino Junte, die na een slechte eerste aanname niet meer tot een schot kwam. Wel kwam hij in botsing met Mickey van der Hart, die door kon spelen ondanks dat hij op een zeer gevoelige, mannelijke plek werd geraakt.

Quick Boys speelde bij vlagen te snel de lange bal, maar dat had tegen het tandeloze Heerenveen geen gevolgen. Quick Boys kwam steeds meer aan voetballen toe en dwong Nikolai Hopland tot balverlies op het middenveld. Patrick Brouwer had een magistrale lob in gedachten, maar de uitwerking liet ietwat te wensen over.

Junte was de volgende die het zwalkende Heerenveen pijn kon doen, toen hij succesvol naar binnen dribbelde, uithaalde en zijn aangeraakte poging naast zag gaan. Uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak voor de Blauw Witte Narren, toen Neville Ogidi Nwankwo een voorzet van Jesse Reinders binnenkopte: 1-0.

Heerenveen begon uitstekend aan de tweede helft, waarin het direct gevaarlijk werd via een listig schot van Dimitris Rallis. Zijn schot werd in de korte hoek ternauwernood gekeerd door Lars Jansen. De Quick Boys-goalie was ogenblikken later alsnog kansloos, toen Sebaoui de bal voor zijn voeten kreeg en heerlijk binnen krulde: 1-1.

Nadat Hopland Heerenveen redde met een cruciale verdedigende ingreep, waren het twee invallers aan Friese zijde die de ommekeer voltooiden. Alireza Jahanbakhsh schilderde de bal op het hoofd van Nicolaescu, die bij de eerste paal raak kopte: 1-2. Van Persie verraste vervolgens door Van der Hart naar de kant te halen. De goalie, die niets leek te mankeren, werd afgelost door Noppert.

Enkele minuten na zijn entree werd Zonneveld de diepte ingestuurd. De spits ging in de zestien naar de grond door een aanraking met Noppert. De voormalig Oranje-international kreeg een strafschop tegen en zag die worden benut door Zonneveld: 2-2. Diep in blessuretijd verrichte Noppert weer een cruciale redding, waarna Heerenveen bijzonder goed wegkwam toen een zeker lijkend doelpunt werd tegengehouden door Zonneveld.

Een verlenging was uiteindelijk nodig op Nieuw Zuid. Ver in de blessuretijd van de eerste verlenging in Katwijk repareerde het dappere Quick Boys de voorsprong. Noppert kwam maar half uit bij een indraaiende voorzet, waarna Levi van Duijn van dichtbij de 3-2 kon aantekenen. Het onderkomen van de amateurs barstte uit zijn voegen en Noppert en Heerenveen bleven flink teleurgesteld achter.

Er was echter nog hoop voor Heerenveen aangezien er nog vijftien minuten moesten worden gespeeld in Katwijk. In het laatste deel van de bekerkraker toonde Quick Boys zich zeer dapper, ondanks alle vermoeienissen. Heerenveen werd door de boze Van Persie aangespoord om het Katwijkse doel op te zoeken, maar grote kansen leverde dat niet op. Quick Boys hield knap stand in de mist en schaart zich bij de laatste acht ploegen in de TOTO KNVB Beker.