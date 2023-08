PSV wekt verontwaardiging bij technisch directeur en zet transfer op het spel

Zondag, 6 augustus 2023 om 18:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:32

VfL Wolfsburg is niet blij met de openhartige uitspraken van Earnest Stewart over de interesse van PSV in Aster Vranckx. Voorafgaand aan het gewonnen duel met Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal vertelde de technisch directeur van de Eindhovenaren in alle eerlijkheid over de transferplannen, maar die woorden zijn verkeerd gevallen bij Marcel Schäfer, de directeur voetbalzaken van die Wölfe.

In gesprek met Wolfsburger Allgemeine Zeitung laat Schäfer zijn onvrede blijken over de handelwijze van PSV. “Bij VfL is het een regel dat wij niets naar buiten brengen over spelers die bij een andere club onder contract staan. Als mijn collega uit Eindhoven informatie nodig heeft over Aster, dan kan hij mij bellen in plaats van de media te zoeken. Als een club interesse heeft in een van onze spelers hebben wij daar geen probleem mee. Ik vind het alleen niet kunnen dat die belangstelling in de publiciteit komt”, aldus de technisch directeur van Wolfsburg.

Afgelopen vrijdag ging Stewart in gesprek met Hans Kraay junior voor de camera van ESPN in op de transferontwikkelingen rond PSV. Volgens Fabrizio Romano zijn de Eindhovenaren namelijk zo goed als rond met Wolfsburg over Vranckx, maar volgens Stewart is het nog lang niet zover. "Het is een speler waar we wel oren naar hebben.” Die woorden zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij bij Schäfer.

Eerder meldde het Algemeen Dagblad al dat Vranckx een bezoek aan De Herdgang heeft gebracht. De controleur zou daarbij gesproken hebben met trainer Peter Bosz en Stewart, die hun plannen met PSV hebben toegelicht. Vranckx, die tijdens het jeugd-EK aanvoerder was van Jong België, staat sinds juli 2021 onder contract in Wolfsburg. Het Eindhovens Dagblad weet dat Vranckx een afkoopclausule in zijn contract heeft van twaalf miljoen euro, al heeft PSV dat bedrag vooralsnog niet officieel op tafel gelegd.