PSV weet definitief wie Matteo Dams moet opvolgen en legt eerste bod neer

PSV maakt serieus werk van de komst van Anass Salah-Eddine. Bronnen rondom FC Twente melden vrijdag aan De Telegraaf dat de Eindhovense koploper een eerste bod heeft neergelegd in Enschede voor de linksback. PSV wil zo snel mogelijk een linksbenige vleugelverdediger presenteren na het vertrek van Matteo Dams (Al-Ahli) Fredrik Oppegard (AJ Auxerre).

Twente wil Salah-Eddine, een jaar geleden voor een miljoen euro overgenomen van Ajax, liever niet in de winterse transferperiode verkopen. Trainer Joseph Oosting zei na de 1-0 zege op Besiktas van donderdag zelfs dat hij 'zijn bokshandschoentjes aan zou trekken' om een vertrek van de verdediger te voorkomen.

Salah-Eddine behoorde donderdag in de wedstrijd tegen de Turken om de Europa League tot de uitblinkers bij Twente. Zijn contract in de Grolsch Veste loopt door tot medio 2027, met de optie vanuit de club om er nog een jaar extra aan vast te plakken.

PSV zette na het plotselinge vertrek van Dams uit Eindhoven ook de namen van Souffian El Karouani (FC Utrecht) en Adam Aznou van (Bayern München II) op het wensenlijstje. Op die manier heeft de lijstaanvoerder meer opties, mocht Salah-Eddine toch niet haalbaar zijn.

De Telegraaf benadrukt in de berichtgeving van vrijdag dat technisch directeur Earnest Stewart vol voor Salah-Eddine gaat in de laatste dagen van de transferwindow, in Nederland geopend tot dinsdagnacht.

Salah-Eddine staat in ieder geval open voor een tussentijdse overgang richting PSV, zo werd donderdag duidelijk na de Europese zege op Besiktas. Het is nu afwachten of Twente een akkoord weet te bereiken met PSV.

De door PSV begeerde Salah-Eddine doorliep de jeugdopleiding van AZ en Ajax. Hij brak in Amsterdam nooit helemaal door, waarna een verhuurperiode volgde bij Twente. De Tukkers haalden de linksback begin 2024 definitief naar Enschede.