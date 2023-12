PSV wacht in achtste finales Champions League tweeluik met Borussia Dortmund

PSV is maandagmiddag bij de loting voor de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan Borussia Dortmund. De heenwedstrijd in het Philips Stadion staat gepland in februari, terwijl de return in maart wordt afgewerkt.

Dortmund werd groepswinnaar in een ijzersterke poule met Paris Saint-Germain, dat zich als nummer twee eveneens plaatste voor de achtste finales, AC Milan en Newcastle United. Het treffen met BVB wordt voor PSV een weerzien met Donyell Malen, die tussen 2017 en 2021 onder contract stond in Eindhoven.

De laatste keer dat PSV het tot de achtste finale van de Champions League schopte was in het seizoen 2015/16. De Eindhovenaren troffen toen Atlético Madrid, dat over twee duels te sterk was na strafschoppen. Later dat jaar trof PSV de Madrilenen opnieuw in de groepsfase van het miljardenbal.

Het is nog niet duidelijk wanneer PSV het tweeluik speelt. De heenwedstrijden van de achtste finales van de Champions League staan gepland voor 13, 14, 20 en 21 februari. De returns worden een kleine maand later afgewerkt, op 5, 6, 12 en 13 maart.

Opbrengsten

De Champions League legt PSV bepaald geen windeieren. De club streek met de huidige campagne al zo'n 56 miljoen euro op. Naarmate het toernooi vordert zijn er voor de koploper van de Eredivisie nog grotere bedragen te verdienen.

Een plek in de kwartfinale is namelijk goed voor nog eens 10,6 miljoen euro, terwijl de halvefinalisten 12,5 miljoen euro ontvangen. Voor de twee finalisten ligt 15,5 miljoen euro klaar en de winnaar van de Champions League ontvangt een bonus van 20 miljoen euro.

De uitwedstrijd eindigde in 1-1. De openingsgoal werd gemaakt door Koller, waarna Bruggink voor de gelijkmaker tekende. PSV werd dat seizoen laatste in een groep met Arsenal, Borussia Dortmund en Auxerre. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) December 18, 2023

Denk jij dat PSV de kwartfinales van de Champions League weet te bereiken? Ja 65% Nee 35% Totaal aantal stemmen: 1012