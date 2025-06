PSV-speler neemt op Instagram afscheid: 'Ik weet zeker dat onze paden elkaar weer zullen kruisen'

Walter Benítez heeft op Instagram afscheid genomen van PSV. De 32-jarige doelman vertrekt transfervrij uit Eindhoven en maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal mensen te bedanken.

“Na drie onvergetelijke jaren is de tijd gekomen om dit speciale hoofdstuk in mijn carrière af te sluiten”, begint Benítez. “Ik wil iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze reis oprecht bedanken.”

“Mijn teamgenoten voor hun inzet en kameraadschap, de coachingstaf en het clubpersoneel voor hun vertrouwen en steun, en bovenal de fans, die er altijd waren en mij onvoorwaardelijk steunden.”

“Ik vertrek met een hart vol dankbaarheid en herinneringen die ik voor altijd bij me zal dragen. Deze club heeft me geholpen om te groeien als voetballer en persoon en zal altijd een plekje in mijn hart hebben”, vervolgt de doelman.

“Bedankt voor alles. Ik weet zeker dat onze paden elkaar weer zullen kruisen.”

Benítez kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van OGC Nice. De Argentijnse goalie speelde sindsdien 134 wedstrijden voor de Eindhovenaren, met wie hij twee landstitels, twee Johan Cruijff Schalen en één beker won, hoewel Joël Drommel alle wedstrijden keepte in het gewonnen bekertoernooi van 2022/23.

Waar de toekomst van Benítez ligt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat PSV de komst van zowel Nick Olij (Sparta Rotterdam) als Daniel Peretz (Bayern München) op korte termijn af hoopt te ronden. Drommel lijkt op zijn beurt ook onderweg naar de uitgang in het Philips Stadion.