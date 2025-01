PSV ontvangt last-minute bod van 25 miljoen euro, maar wil veel meer geld zien

West Ham United heeft zich tijdens de slotdagen van de transfermarkt gemeld bij PSV. De Londenaren dienden een bod van 25 miljoen euro in en wilden daarmee Ricardo Pepi inlijven, maar dat bleek tevergeefs. Dat meldt Fabrizio Romano woensdagnacht.

The Hammers zaten eerder in de transferwindow ook al achter een Eredivisie-spits aan: Brian Brobbey. De in Engeland gevestigde club kampt door een blessure van Niclas Füllkrug en het ontbreken van Michail Antonio (wegens een auto-ongeluk) met een spitsenprobleem.

Ajax hield de poot stijf en stelde de vraagprijs naar verluidt vast op dertig miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen. Dat bleek West Ham te gortig en dus leek de nummer veertien van de Premier League door te schakelen.

Niet heel veel kilometers verderop identificeerden zij hun volgende target. Pepi stond namelijk onder Brobbey op het wensenlijstje. Ook die deal gaat echter behoorlijk ingewikkeld én prijzig worden.

De Amerikaanse spits, die tegen Liverpool (3-2 winst) nog trefzeker was, heeft met PSV al gesproken over een contractverlenging tot 2030. Die onderhandelingen zijn nog niet voltooid en dus hoopte West Ham te profiteren.

De Londenaren meldden zich bij PSV om een huurdeal met verplichte koopoptie te onderhandelen, maar kregen nul op het rekest. "PSV wil enorm veel meer voordat er überhaupt nagedacht wordt over verkoop van de Amerikaan", duidt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad.

Het bod van West Ham is dan ook 'kansloos', schrijft de clubwatcher. "PSV wil dé hoofdprijs voor Pepi alvorens wordt nagedacht over verkoop. Hij sprak vorige week de intentie uit om bij PSV te verlengen. Er is nog niet getekend en hij lijkt de winterse transferperiode af te wachten."

Er wordt in de laatste dagen van de winterwindow bovendien behoorlijk getrokken aan Noa Lang. Napoli zag een mondeling bod van 25 miljoen euro worden afgewezen door PSV, dat bij het juiste bedrag een verkoop van de vleugelaanvaller zal overwegen.

Mocht Lang vertrekken, wil Peter Bosz wel dat er een vervanger binnen wordt gehaald voor de 25-jarige flankspeler, zo gaf hij na de zege op Liverpool aan tijdens de persconferentie. Technisch directeur Earnest Stewart wacht dus nog een paar zware dagen.