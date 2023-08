PSV neemt na binnenhalen van Sergiño Dest afscheid van andere back

Maandag, 21 augustus 2023 om 21:15 • Lars Capiau • Laatste update: 21:39

Phillipp Mwene gaat PSV verlaten, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond. Met de komst van Sergiño Dest wordt het aanblijven van Mwene overbodig geacht. De 29-jarige vleugelverdediger verhuist terug naar FSV Mainz 05, de club waar hij speelde voordat hij de Eindhovenaren versterkte.

Met de transfer is waarschijnlijk een transfersom gemoeid. Het is niet precies duidelijk hoeveel die bedraagt, maar eerder werd deze geschat op ongeveer een miljoen euro. Mwene lag nog tot volgend jaar zomer vast in het Philips Stadion, waar hij in 2021 tekende. Hij kwam destijds transfervrij over van de Duitse club.

Het dagblad verwacht dat er geen obstakels zijn tussen beide partijen en dat de transfer snel afgerond zal worden. De ploeg van Peter Bosz is met de komst van Dest nu voorzien op de backposities, waardoor het bereid is om mee te werken aan een transfer van de Oostenrijker. Ook Mwene zelf zou graag de stap maken, daar er in Mainz wel voldoende perspectief op speeltijd lonkt.

Naast Dest beschikt Bosz namelijk nog over Jordan Teze en Shurandy Sambo op de rechtsbackpositie. Op links heeft de oefenmeester nog de keuze tussen Patrick van Aanholt, de geblesseerde Mauro Júnior en Fredrik Oppegard. Ook Dest kan op de linksbackpositie geposteerd worden. In de voorbereiding leek Mwene nog te mogen rekenen op een serieuze kans in de selectie van Bosz, maar daar lijkt nu dus geen sprake meer van.