PSV neemt na twee jaar afscheid van verdediger met 44 Eredivisie-duels

Woensdag, 23 augustus 2023 om 17:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:12

PSV heeft definitief afscheid genomen van Phillipp Mwene. De vleugelverdediger keert terug naar 1. FSV Mainz 05, de club waar PSV hem in de zomer van 2021 vandaan haalde. Mwene kwam uiteindelijk tot 73 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarvan 44 in de Eredivisie. Een onbetwiste basiskracht werd hij echter nooit.

Het vertrek van Mwene zat er al even aan te komen. Het Eindhovens Dagblad meldde maandagavond al dat de Oostenrijker als overbodig werd gezien, daar Sergiño Dest toen op het punt stond zijn transfer naar PSV af te ronden. Dest is inmiddels officieel gecontracteerd en heeft zijn debuut al achter de rug. PSV kan voor de linksbackpositie naast de Amerikaan ook kiezen voor de momenteel (licht) geblesseerden Patrick van Aanholt, Mauro Júnior en Fredrik Oppegård. De 29-jarige Mwene kiest eieren voor zijn geld en keert terug naar Mainz, waarvoor hij tussen 2018 en 2021 31 keer uitkwam.

Mwene tekende bij zijn transfervrije komst naar PSV een contract tot medio 2024, waardoor er waarschijnlijk een transfersom gemoeid is met de transfer. De eventuele hoogte daarvan maakt PSV niet bekend. Wel werd het bedrag geschat op ongeveer één miljoen euro. Het ED verwachtte al geen problemen tussen Mainz en Mwene en dat blijkt nu ook het geval te zijn. "PSV bedankt hem voor de bewezen diensten en wenst hem alle succes met het vervolg van zijn carrière", laten de Eindhovenaren weten. Mwene tekent in Mainz een contract tot en met medio 2026.

"Met Phillipp Mwene halen we een speler binnen die we goed kennen en die zowel qua kwaliteit als persoonlijkheid uitstekend bij ons past, dus we hebben lang en geduldig aan deze aanwinst gewerkt", laat technisch directeur Christian Heidel van Mainz weten via de officiële kanalen. "Je hoeft Phillipp niet uit te leggen wat Mainz 05 voor hem betekent. Hij identificeert zich volledig met de speelstijl hier en heeft geen tijd nodig om eraan te wennen. Met zijn variabiliteit en zijn voetballende kwaliteiten, maar ook als man, zal hij ons team optimaal versterken."