PSV neemt afscheid van Lucas Pérez, die goed herstelt van tuberculose

De GGD Brabant-Zuidoost heeft het onderzoek bij PSV naar aanleiding van de tuberculose-melding binnen de selectie volledig afgerond, zo maakt PSV bekend via de officiële kanalen. Ook bij de laatste testronde waren alle uitslagen negatief, wat betekent dat geen van de geteste spelers of stafleden een tuberculose-infectie heeft opgelopen.

De club maakt ook bekend dat het afscheid neemt van Lucas Pérez. De 36-jarige spits kwam eind februari over naar PSV, dat een stand-in voor Luuk de Jong zocht na de zware blessure van Ricardo Pepi. In maart werd bekend dat Pérez actieve tuberculose had.

“Naar aanleiding daarvan startte de GGD Brabant-Zuidoost een bron- en contactonderzoek op en werd direct begonnen met de behandeling van de getroffen speler”, aldus PSV. “De GGD Brabant-Zuidoost en medische staf van PSV stonden gedurende het hele traject in nauw contact om de gezondheid van de selectie zorgvuldig te monitoren.”

“Een dag na de laatste speelronde van de competitie vond de laatste testafname plaats. Alle testresultaten bleken negatief, waarmee het onderzoek formeel is afgerond.” Er zijn dus geen nieuwe tuberculosegevallen in de selectie of staf van PSV.

De Eindhovenaren schrijven dat Pérez naar eigen zeggen goed herstelt. De spits is inmiddels uit quarantaine en zet zijn revalidatie, in overleg met PSV, voort in Spanje. “Ik ben weer gezond, werk keihard om volgend seizoen topfit te zijn en ben erg blij om weer terug te zijn”, aldus Pérez.

De verbintenis van de Spanjaard in Eindhoven loopt eind juni af en wordt niet verlengd. “Hij gaat zich de komende periode oriënteren op een nieuwe club. PSV bedankt Pérez voor zijn inzet en wenst hem het allerbeste toe voor de toekomst.”