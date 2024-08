PSV nadert akkoord over verkoop: 10 miljoen euro plus 3 miljoen aan bonussen

Jordan Teze is dicht bij een vertrek van PSV naar AS Monaco, zo meldt journalist Rik Elfrink zondagavond. Eerder op de dag meldden diverse media al dat er gesprekken gevoerd worden over een transfer en nu is ook het bod dat de Monegasken in Eindhoven hebben neergelegd bekend.

Teze wil zelf graag de overstap maken naar Monaco en de clubs gaan proberen er de komende dagen uit te komen. Inmiddels is er een bod van tien miljoen euro ingediend bij PSV dat door bonussen kan oplopen tot dertien miljoen euro.

De verderdiger was in het afgelopen kampioensjaar van grote waarde voor PSV: als rechtsback kwam hij liefst 45 keer in actie. Daarin was hij bovendien goed voor 3 doelpunten en 12 assists.

Dat is niet onopgemerkt gebleven bij onder meer Monaco, dat zich nu dus bij PSV heeft gemeld. Elfrink noemt de kans inmiddels ‘groot’ dat hij de overstap maakt naar de Ligue 1.

Het is enigszins opvallend dat Teze dicht bij een transfer is, want afgelopen week garandeerde hij nog dat hij komend seizoen bij PSV zou spelen.

“Of mijn naam met potlood of met vulpen ingevuld kan worden? Met vulpen. Ik wil blijven. Ik sta 2 september op de teamfoto”, aldus de verdediger na de oefenwedstrijd tegen Valencia.

Verder gaf trainer Peter Bosz na afloop van de verloren strijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal al aan ‘niet voor een transfer van Teze te gaan liggen’ als het zo ver zou komen.