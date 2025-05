PSV-middenvelder Joey Veerman doet gewaagde belofte in titelstrijd: 'Als wij dit nog uit handen geven, dan...'

Joey Veerman was na afloop van PSV - Heracles Almelo (4-1) logischerwijs heel blij. Niet alleen vanwege de zege van zijn club, maar ook vanwege het late puntenverlies van titelconcurrent Ajax. Na afloop van de wedstrijd doet Veerman in gesprek met de NOS een belofte.

Ajax leek woensdagavond lange tijd de koppositie te behouden, maar diep in de blessuretijd ging het toch nog mis tegen FC Groningen: 2-2. Doordat PSV wel won, passeerden de Eindhovenaren de Amsterdammers op de ranglijst.

Met nog één duel te gaan is het gat één punt. Koploper PSV gaat zondag nog op bezoek bij Sparta Rotterdam, nummer twee Ajax neemt het in eigen huis op tegen FC Twente.

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, spreekt middenvelder Joey Veerman na afloop van PSV - Heracles bij de NOS. “Het was denk ik een geweldige wedstrijd van onze kant. De laatste weken doen we het sowieso heel goed.”

In de 56ste minuut, op het moment dat Veerman een corner wilde nemen, begonnen de PSV-fans plotseling te juichen. Veerman dacht al te weten hoe laat het was, maar stak voor de zekerheid nog even vragend twee vingers in de lucht richting de fans om te vragen of het inderdaad 1-1 was geworden bij Groningen - Ajax.

“Iedereen begon te juichen”, herinnert Veerman zich. “En het was een corner voor ons, hij zat er nog niet in. Dus er moest iets aan de hand zijn. En je wist dat dat zou gebeuren als Groningen zou scoren. Dus ik wist op dat moment wel dat 1-1 was, dus ik dacht: ik doe nog even een gebaartje erbij.”

Uiteindelijk werd het dus 2-2, waardoor PSV ineens weer de favoriet is voor de titel. Veerman lijkt zich niet te kunnen voorstellen dat de Eindhovenaren dit zondag nog uit handen gaan geven. “Hoe wij de laatste weken spelen… Wij gaan vol gas zondag, en als we dit nog weggegeven dan eet ik m’n bakfiets op”, besluit hij lachend.