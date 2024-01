PSV meldt zich in Rotterdam voor nieuwe aanvaller

PSV wil Couhaib Driouech binnenhalen, zo meldt journalist Marco Timmer van Voetbal International maandagavond. Volgens de berichtgeving hebben de Eindhovenaren zich reeds gemeld bij Excelsior voor de 21-jarige vleugelspits. Driouech moet de ploeg van trainer Peter Bosz gaan versterken nu Noa Lang voor langere tijd geblesseerd is.

Driouech beleeft momenteel zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst. In 2021 kwam hij over van sc Heerenveen, waar de vleugelaanvaller nooit verder kwam dan het beloftenteam.

In het Van Donge & De Roo Stadion ontpopte Driouech zich direct tot smaakmaker. In het huidige seizoen kwam hij in zeventien Eredivisie-optredens tot vier doelpunten en drie assists.

Driouech is vermoedelijk hoger op de prioriteitenlijst van Bosz gekomen toen maandag bekend werd dat Lang voorlopig is uitgeschakeld. Omdat Yorbe Vertessen waarschijnlijk naar FC Union Berlin vertrekt, zit Bosz plotseling met een tekort aan aanvallers.

Vertessen werd op maandagochtend al medisch gekeurd en leek klaar voor een overstap, maar PSV ging plotseling voor een transfer liggen toen duidelijk werd dat Lang uitgeschakeld is. Mocht er met Excelsior een akkoord bereikt worden over Driouech, dan lijkt de kans ook groot dat de deal van Vertessen eindelijk definitief wordt.

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zal PSV diep in de buidel moeten tasten om Excelsior te overtuigen van een verkoop. "Naar verluidt zet de club in op een koopprijs van vijf miljoen euro, maar dat bedrag wil niemand bevestigen", aldus de journalist.

Elfrink weet dat PSV niet bereid zal zijn vijf miljoen euro te betalen, maar Excelsior zal de buitenspeler ook niet zomaar laten gaan. De Kralingers willen Driouech graag behouden om een goede eindklassering te halen in de Eredivisie.

