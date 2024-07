PSV maakt komst Ryan Flamingo na foutje media-afdeling snel wereldkundig

Ook Ryan Flamingo mag zichzelf officieel PSV'er noemen. Dat bevestigen de Eindhovenaren maandagochtend via de officiële kanalen. De middenvelder komt naar verluidt voor zo'n negen miljoen euro over van FC Utrecht en tekent voor vijf seizoen in het Philips Stadion.

Flamingo's komst mag geen geheim meer heten. Zondag lekte de aanstaande komst door een foutje van PSV zelf al uit. De veelzijdige middenvelder was namelijk in een PSV-shirt te zien in de presentatievideo van Couhaib Driouech, die voor 3,5 miljoen euro overkomt van Excelsior.

PSV verwijderde de video snel, maar niet voordat enkele oplettende gebruikers de video op sociale mediakanalen deelden. Nu is de komst van Flamingo ook officieel bevestigd door de Eindhovenaren.

“Vroeger liep ik hier al stage en maakte ik De Herdgang mee. Het was voor mij altijd al een droom om voor de beste club van Nederland te spelen”, reageert de kersverse aanwinst verheugd op zijn overstap. “Ik wil de lat nog hoger leggen, alles geven met het team en daar 100% voor werken. Het zou prachtig zijn als we weer kampioen kunnen worden. Ik wil zoveel mogelijk bereiken bij PSV.”

Met Flamingo en Driouech heeft Earnest Stewart trainer Peter Bosz op twee plekken van impulsen voorzien. Bovendien haalde de technisch directeur Sergiño Dest definitief binnen. De Eindhovenaren zijn in het restant van de transfermarkt vooral nog op zoek naar een centrale verdediger. Daarvoor is Liverpools Sepp van den Berg nadrukkelijk in beeld.

FC Utrecht bedankt de vertrekkende Flamingo voor zijn inzet en wensen hem veel succes toe in het vervolg van zijn loopbaan. "Graag hadden we Ryan nog een seizoen in Stadion Galgenwaard zien spelen, maar we wisten dat er veel binnen- en buitenlandse interesse voor hem zou komen", weet technisch directeur Jordy Zuidam.

Almere City profiteert overigens ook een beetje mee van de transfer. De club uit Flevoland ontvangt zo'n 200.000 euro dankzij de overgang van Flamingo, weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

A player who loves PSV. Good to have you here, Ryan ?? #CreatingRyanTogether pic.twitter.com/pid0ngRSA2 — PSV (@PSV) July 8, 2024

